Vučić Briselu: Više vam ništa ne vjerujem, nagovorite vaše mezimče da ispuni dogovore!

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da međunarodnoj zajednici, koja je garant briselskog sporazuma, a ne samo Albancima, više ništa ne vjeruje po pitanju formiranja Zajednice srpskih opština.

“O ZSO se priča na svakom sastanku. Ja im ne vjerujem ništa. Pet godina me lažu. Pet godina tražim i sada kažem ‘lažete me’. Ne samo Albanci. Njima nisam previše ni vkerovao, već vama iz međunarodne zajednice”, rekao je on odgovarajući na pitanja novinara u Prokuplju.

Vučić je podsjetio da je Srbija ispunila sve što je potpisala.

“Oni su vaše mezimče, vi ste im napravili nezavisnu državu, vi, SAD i mnoge evropske zemlje. Kako ne možete da nagovorite vaše mezimče da ispuni što je potpisalo, a vi ste garant toga”, istakao je on.

Vučić je kazao da vidi da ih uopšte to pitanje ne interesuje, a Albance svakako nije nikada interesovalo.

“Jedino kada treba negde za nešto da se napadnu Srbi, tu su šampioni”, kritikovao je šef srpske države.

Takođe je kazao da ne očekuje “baš ništa” od Specijalnog suda za OVK.

Podsjetio je da je 14 godina od strašnog pogroma, ubijanja, protjerivanja Srba i rušenja crkava, krstova sa njih, a da niko nije za taj pogrom odgovarao.

“Nijedan čovek nije odgovarao za taj pogrom. Toliko o Euleksu i međunarodnoj pravdi”, konstatovao je on.

Srbi su danas, prema njegovim riječima, nešto zadovoljniji zato što je mirnije, što predstavnici Srbije potpuno slobodno o svemu govore i to i pred najvišim starnim predstavnicima, što nije bio slučaj ranije, kada su se sakrivali u mišiju rupu ili govorli samo jedni protiv drugih, sa ciljem da ostanu na vlasti.

“Ja danas uz podršku građana svakome govorim u lice i brinem o sudbini naroda”, rekao je on.

Vučić je kazao da će se Srbija botiti mirnim sredstavima, da neće nikoga provocirati.

Što se vojske tzv. Kosova tiče, ponovio je pitanje – gdje piše da imaju pravo na to?

“Kada to pitam – tišina, ‘maca pojela jezik’…Zato što to ne piše nigdje. Ne možete zasnivati sve na nasilju, i tome dođe nekad kraj”, poručio je on.

Istakao je da je važno da Srbi razumiju da je država Srbija uz njih, iako ima vrlo ograničeno polje djelovanja.

Ukazao je da Srbija uspjeva da im isplaćuje plate i penzije, pruža pomoć.

“Mislim da smo mnogo više pomogli ljudima, nego što je dogovoreno u Lapljem selu. Mislim da smo napravili time neki pomak”, rekao je Vučić.

On je istakao da je važno da se riješi pitanje Kosova i Metohije, jer će se Srbi u suprotnom “topiti” i nestajati.

(Tanjug)