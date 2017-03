Vučić: Bolje da ne odgovaram majkama iz Srebrenice

Premijer Srbije Aleksandar Vučić je, povodom najave Udruženja Majki enklava Srebrenica i Žepa da će ponovo tužiti Srbiju i Republiku Srpsku za genocid, rekao da će Srbija umjeti da daje umjerene i racionalne odgovore, a da istovremeno sačuva nacionalne interese i Srba i Srbije.

“Šta god bih odgovarao majkama, koje su nekoga izgubile, bio bih u nemogućoj poziciji, zato mi je bolje i lakše da ništa ne odgovaram”, rekao je Vučić novinarima u Rumi.

On je istakao da je potpuno jasno kakva je bila uloga Srbije, a još jasnije kakva je danas pozicija Srbije po tom pitanju.

“Mi ćemo uvijek umijeti da, brinući o interesima Bošnjaka u Srbiji, ali i interesima i Srba i Bošnjaka i Hrvata u BiH, dajemo umjerene i racionalne odgovore, a da istovremeno sačuvamo nacionalne interese i Srba, a i državne interese Srbije”, rekao je Vučić.

Predsjednik Udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić rekla je će ovo udruženje ponovo podnijeti tužbu protiv Republike Srpske i Srbije.

“Želim da se zahvalim timu koji je radio zajedno sa Bakirom Izetbegovićem, Šeferom, Softićem. Oni su to morali raditi, žrtve su to tražile. Sada kad smo došli do kraja, sada imamo veliki tim ljudi koji su nam se javili iz svijeta, koji će nam pomoći da tužimo Srbiju i Republiku Srpsku. Mi ćemo ih tužiti, mi to imamo pravo”, izjavila je Subašićeva na konferenciji za novinare.

(Srna)