Vučić: Bitka na Košarama je srpski Termopil i drugi Kosovski boj

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je bitka na Košarama, tokom NATO bombardovanja SRJ 1999. godine, bila srpski Termopil i drugi Kosovski boj, te da je doprinijela da Srbija bude slobodna i nezavisna.

Vučić je na državnoj ceremoniji obilježavanja bitke na Košarama u Debeljači najavio podizanje centralnog spomenika junacima sa Košara i dodjelu ordenja za svakog od njih.

On je naveo da je istorija Srbije prepuna slavnih bitaka i pobjeda, koje su doprinijele da Srbija postane slobodna i nezavisna, poštovana u svijetu, ali da njen narod svoju slobodu cijeni više od svega s obzirom na to da zna koliko je žrtava palo za to.

Vučić je na skupu, u okviru kojeg je otkriven spomenik heroju sa Košara Tiboru Cerni, zahvalio svim srpskim borcima sa Košara koji su se, iako ih je bilo jedva više od stotinu, suprotstavili na hiljadama terorista “oslobodilačke vojske Kosova” /OVK/, regularne vojske Albanije, Legiji stranaca i NATO avijaciji, ne dozvolivši im da izvrše kopnenu invaziju na Srbiju.

“Nikada toliko mnogo nas nije dugovalo tako mnogo malenom broju njih. Na Košarama je bilo 108 položenih života da bi mi danas imali svoje sudbine. Dvadesetogodišnji Tibor Cerna je jedan od njih kojima dugujemo”, rekao je Vučić.

On je naveo da je Tibor Cerna, Mađar po nacionalnosti, uradio nešto što pravi razliku između čovjeka i junaka. “Cerna je stao pred metak i izgovorio rečenicu koja je obeležila prljavi rat koji je Srbiji nametnuo agresor, a to je da za ovu zemlju vredi umreti”, rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je podsjetio da se na Košarama vodila bitka između golobradih vojnika Vojske Jugoslavije /Srba, Mađara, Crnogoraca i jedan Rus/ protiv terorističke OVK, albanske vojske i NATO avijacije, čiji je cilj bio kopnena invazija na Kosovo i Metohiju.

“Ova istorijska bitka ravna onoj na Ivankovcu, završena je porazom napadača i trijumfom naše vojske”, rekao je Vučić, navodeći da je poslije dva mjeseca borbi spriječen ulazak neprijatelja u Srbiju i kopnena invazija zemlje.

Vučić kaže da Srbija taj rat nije željela, niti započela, te da su njeni vojnici samo branili svoju zemlju budućnost, djecu, otadžbinu i slobodu, bez koje srpski narod ne može ni da živi, niti da diše.

“Ovo je moja zemlja – rekli su i zaustavili teroriste OVK, albanske tenkove, Legiju stranaca i NATO avione. Niko dalje od Košara zbog njih nije mogao. I danas na Košarama Albanci čuju njihove glasove koji složno grme kletvu – ovo je moja zemlja”, rekao je Vučić.

On je istakao da Srbija pamti heroje sa Košara i da želi da pokaže da za nju danas vrijedi živjeti, isto koliko je za nju vrijedilo umrijeti.

(Srna)