Vučić: Biće nastavljeno ulaganje u vojsku

Predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će Srbija nastaviti da ulaže u svoju vojsku, koja će biti samo faktor odvraćanja.

Vučić, koji će sutra prisustvovati proslavi Dana Vojske Srbije, Dana pobjede i Dana Evrope u Nikincima, rekao je da će tokom vojne vježbe “Čelik 2017” Vojska pokazati sva raspoloživa moćna sredstva koja posjeduje, ali i mnogo novina.

“Ljudi su govorili da se ništa ne dešava u vojsci, ali dešava se to da više nemaju one grozne čizme koje smo u JNA nosili 1988-1989, već svi imaju dva-tri para, imaju i rezervne uniforme, do toga da će ove godine imati drastično veće plate nego što su ikada imali”, rekao je Vučić je za Televiziju “Prva”.

On je naglasio da će ove godine biti primljeno još 1.300 vojnika i podoficira, ali i da se uspjelo u razvijanju “alas rakete”, na osnovu razgovora sa šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom.

“To će sutra ljudi videti na gađanju, takozvano vođenje rakete koje dramatično menjaju kurs i idu ka cilju kojem vi upravljate, videćete na gađanju od 10 do 12 kilometara, ali mi to spremamo za gađanje od 50 kilometara. Onda možete da mislite koliko snažniji i moćniji postajemo”, rekao je Vučić.

(Srna)