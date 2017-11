Vrtić “Tijana” u Banjaluci centar novog skandala

Trogodišnja djevojčica u vrtiću zadobila je povrede oka, zbog čega je završila u bolnici, a ogorčeni roditelji tvrde da niko od vaspitačica opet nije vidio šta se desilo.



Nakon samo 3 mjeseca od incidenta sa izgriženom bebom, koji je „promakao“ vaspitačici, još jedna djevojčica iz ovog vrtića završila je u bolnici, tvrde njeni roditelji.

Trogodišnja djevojčica nakon boravka u vrtiću požalila se roditeljima da je boli oko, koje je, tvrdi majka, bilo jako crveno, iako je dijete taj dan u vrtić došlo zdravo.

– Kada sam došla u vrtić i pitala tete šta se desilo, rekle su da ne znaju i da ništa nisu vidjele. Kažu da se dijete žalilo na bolove oka, ali one su mislile da je to od njene kose. Odmah sam vidjela da to ne može biti od kose – ispričala je zabrinuta majka ove djevojčice.

Dodaje da je dijete odmah odvela pedijatru, koji ih je poslao oftamologu na Paprikovac, a on je iz oka izvadio komad plastike.

– Niko ne zna šta i kako se desilo i kako je plastika završila u oku. Ponovo sam drugi dan išla u vrtić i pitala vaspitačice, a onda sam se žalila upravi Centra, te tražila odgovore na pitanja zašto se dešavaju takve stvari i da li iko odgovara za te propuste? Ne kažem da se dijete ne smije povrijediti. U igri se svašta desi, ali nemoguće je da nikada niko ne vidi – dodaje ovaj majka i pita se šta rade tete u vrtiću i ko im to čuva djecu.

Svu priču potvrdio “EuroBlicu” i otac djevojčice Igor Ćulum. Kaže da ga najviše brine to što se dešava sa vrtićima i to što nema naznaka da će se išta riješiti.

– Majka je išla i kod direktorke Centra koja joj nije htjela dati nikakav odgovor na pitanja kako će se riješiti problem sa odnosom tih vaspitača prema roditeljima i djeci – tvrdi Ćulum, te kaže da je i sam nekoliko puta skretao pažnju na probleme sa vaspitačicama, te da nikakvog efekta nije bilo.

Na probleme sa vaspitačicama u ovom vrtiću žalili su se mnogi roditelji.

Kažu da su zbog loše komunikacije sa direktorkom Centra za predškolsko vaspitanje i toga što niko ne sluša njihove primjedbe primorani obratiti se i medijima kako bi njihovi problemi bili vidljiviji.

Pitaju se šta se dešava sa državnim vrtićima i kome sve ostavljaju svoju djecu.

Na sve ovo, direktorka Centra Jelena Kurtinović, juče je kratko za „EuroBlic“ rekla da za sada nema komentar.

– Neću davati nikakve izjave, niti bilo šta komentaristai dok se ne utvrdi činjenično stanje – kratko je poručila Kurtinovićeva.

Slučaj izujedane bebe

Nakon dva mjeseca disciplinskog postupka u slučaju izujedane bebe u ovom vrtiću, odlučeno je da se vaspitačica Jadranka Šušnjar, koja ja tada čuvala djecu, vrati na posao, ali uz kaznu.

Vaspitačica će naredna tri mjeseca primati platu manju za 20 odsto, dok su blizanci za koje se sumnja da su izujedali trinaestomesečnu djevojčicu u avgustu, na zahjtev njihovih roditelja premješteni u drugi vrtić.

(EuroBlic)