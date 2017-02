Vrijeme sutra – toplo i vjetrovito

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje toplo, vjetrovito i promjenjivo vrijeme, sa kišom na jugu i zapadu.

Tokom dana jače i obilnije kiše može biti u Hercegovini, dok se slabije padavine uveče očekuju i na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren vjetar, na jugu i zapadu pojačan južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan od osam, ponegdje na zapadu do 10 stepeni, a najviša dnevna od devet do 15 stepeni Celzijusovih.

Meteorolozi od ponedjeljka najavljuju novo zahlađenje sa snijegom. U prvom dijelu dana na jugu i zapadu biće oblačno sa kišom. Jače padavine zahvatiće južne krajeve, a najmanje će ih biti u Semberiji.

Krajem dana će, uz zahlađenje, kiša na planinama preći u snijeg, koji će u noći početi ponegdje da pada u nižim predjelima na sjeverozapadu.

I dalje će biti vjetrovito, prvo će duvati umjeren do jak jugo, a krajem dana vjetar će skrenuti na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od sedam na zapadu do 14 stepeni na istoku. Krajem dana zahlađenje.

Oblačno i hladno sa padavinama biće u utorak, 7. februara. Na planinama će padati sneg, u nižim predjelima susnježica i vlažan snijeg, a na jugu i u Semberiji uglavnom kiša.

Jačih padavina biće na istoku, dok će na jugu i zapadu slabiti i postepeno prestati. U Hercegovini će početi da duva jaka bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od nula do pet, na jugu do 10 stepeni Celzijusovih.

Za srijedu, 8. februara, meteorolozi najavljuju oblačno, hladno i suvo vrijeme. Na istoku će ujutro padati slab snijeg, ali će tokom dana prestati. Na zapadu tokom dana povremeni sunčani periodi, a na jugu pretežno sunčano i sveže. Najviša dnevna temperatura vazduha od nula do do četiri, na jugu do 10 stepeni, a u višim predjelima ispod nule.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja.

Bjelašnica je danas bila najhladnija sa minus dva stepena koliko je izmjereno u 13.00 časova. U Kalinoviku su bila dva stepena, na Čemernu i u Nevesinju tri, u Gacku četiri, u Kupresu pet, na Han Pijesku i na Ivan-sedlu šest, na Sokocu, u Rudom i Čajniču sedam, u Foči, Višegradu, Livnu i Bileći osam, U Srpcu devet, u Novom Gradu deset stepeni.

Na Manjači, u Srebrenica, Kneževu, Istočnom Sarajevu i Sarajevu u 13.00 časova izmjereno je 11 stepeni, u Mrkonjić Gradu 12, u Zvorniku, Brodu, Mostaru i Bugojnu 13, u Bijeljini, Prijedor, Trebinje, Bihać, Tuzla, Čapljina, Krupi na Vrbasu, Krupi na Uni i Ribniku 14, u Zenici, Kotor Varošu i Grdačcu 15, dok je Banjaluci, Doboju i Neumu bilo 16 stepeni.