Vrijeme sutra – pretežno suvo i toplije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će, nakon hladnog jutra sa slabim mrazem, preovladavati toplije i pretežno suvo vrijeme, a slaba kiša moguća je samo ponegdje na jugu.

Vjetar će biti slab, istočnog smjera ili promjenljiv, popodne u skretanju na južni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus pet do nula stepeni, na jugu do šest, u višim predjelima od minus osam, a najviša dnevna od osam do 13, na jugu do 15, u višim predelima od četiri stepena Celzijusova.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus osam, Čemerno, Gacko, Nevesinje nula, Čajniče, Han Pijesak jedan, Sokolac, Bugojno, Sarajevo dva, Foča, Mrakovica, Višegrad tri, Bileća četiri, Srebrenica pet, Krupa na Uni, Mrkonjić Grad, Trebinje, Tuzla šest, Novi Grad, Mostar, Neum sedam, Banjaluka, Doboj, Bihać, Zenica osam, Bijeljina devet, Prijedor, Srbac deset stepeni Celzijusovih.

