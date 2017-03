Vrijeme sutra – pretežno sunčano

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz postepen porast naoblačenja tokom poslijepodneva ili u večernjim časovima.

Ujutro će biti umjereno do pretežno oblačno, dok je slaba kiša moguća ponegdje na sjeveru i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura biće od minus jedan do četiri, a na jugu od četiri do osam stepeni Celizijusovih.

Najviša dnevna temperatura vazduha iznosiće od osam do 14, na jugu od 13 do 17 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Danas je bilo oblačno vrijeme, a u Hercegovini vedro.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus šest, Čemerno i Kalinovik četiri, Han Pijesak pet, Srbac, Gacko, Ivan-sedlo i Sokolac šest, Mrakovica osam, Sarajevo devet, Nevesinje, Rudo, Višegrad i Srebrenica 10, Šipovo, Foča, Bugojno, Jajce i Livno 11, Mrkonjić Grad, Gradačac, Tuzla i Zvornik 12, Ribnik, Bihać i Bijeljina 13 stepeni Celzijusovih.

U Bileći, Banjaluci, Neumu, Prijedoru, Sanskom Mostu, Zenici i Širokom Brijegu danas je u 13.00 časova izmjereno 14 stepeni, Trebinju i Mostaru 15, dok je u Stocu i Čapljini bilo 17 stepeni Celzijusovih.

