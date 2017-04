Vrijeme sutra – pretežno oblačno sa kišom

Sunčano i do 25 stepeni, za vikend nagli pad temperatura

Danas sunčano, temperatura i do 24 stepena

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i ponegdje grmljavinom.

Pljuskovi se očekuju prvo na sjeveru, a popodne i prema kraju dana i u ostalim krajevima. Postoji mogućnost da na krajnjem sjeveru, uz rijeku Savu ponegdje bude i grada, saopšteno je ih Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do devet, na jugu od sedam do 11, a dnevna od 11 do 17 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica dva, Čemerno osam, Bileća i Gacko 10, Mrakovica i Trebinje 11, Kalinovik i Nevesinje 12, Han Pijesak i Stolac 13, Neum 14, Mrkonjić Grad, Rudo, Ivan Sedlo, Sokolac i Srebrenica 15, Banjaluka, Prijedor, Sarajevo, Ribnik, Višegrad, Bihać, Drvar i Livno 16, Mostar, Srbac, Bugojno i Sanski Most 17, Tuzla, Doboj, Šipovo, Gradačac, Jajce i Čapljina 18 stepeni Celzjusovih.

U Bijeljini je danas u 14.00 časova izmjereno 19 stepeni, te u Zenici i Zvorniku 20 stepeni Celzijusovih.

