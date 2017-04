Vrijeme sutra – oblačno, uz slabu kišu

Danas toplije, temperatura do 18 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti promjenjivo oblačno, uz slabu kišu i dnevnu temperaturu vazduha od sedam do 14 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti promjenjivo oblačno i bez mraza u većini krajeva, a na sjeveru oblačno sa slabom kišom, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana i u ostalim krajevima padaće prolazna slaba kiša koja će do večeri prestati.

Na višim planinama ponegdje će padati slab snijeg.

Jutarnja temperatura biće od nula do šest, a dnevna od sedam do 14, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab i promjenljiv, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 15.00 časova: Bjelašnica minus četiri stepena Celzijusova, Čemerno i Kalinovik pet, Sokolac šest, Han Pijesak, Čajniče i Gacko sedam, Nevesinje i Mrakovica devet, Sarajevo 10, Majevac, Manjača, Srebrenica, Šipovo i Tuzla 11, Mrkonjić Grad, Bijeljina i Livno 12, Čelinac, Kotor Varoš, Foča i Neum 13, Doboj, Bileća i Trebinje 14, Srbac i Ribnik 15, Banja Mlječanica, Krupa na Uni i Banjaluka 16, Novi Grad, Prijedor, Bihać i Mostar 17 stepeni Celzijusovih.

(Srna)