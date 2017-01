Vrijeme sutra oblačno i hladno

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje pretežno oblačno i hladno vrijeme u Krajini i na sjeveru i sjeveroistoku BiH, dok će u ostalim dijelovima biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutro će biti hladno uz umjeren do jak mraz i pretežno oblačno, na sjeveru i istoku česta pojava magle, a na jugu vedro.

Tokom dana u mnogim mjestima na sjeveru i istoku ostaje oblačno i hladno vrijeme, a na jugu i u višim predjelima doći će do razvedravanja uz sunčane periode i blagi porast temperature u nekim dijelovima, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Federalni hidrometeorološki zavod je zbog niske jutarnje temperature vazduha izdao narandžasto upozorenje.

Vjetar će biti slab, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba bura.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od minus 14 do minus šest stepeni, na jugu od minus dva do tri, a dnevna od minus četiri do dva, na jugu od sedam do 12 stepeni Celzijusovih, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U nedjelju, 22. januara, u jutarnjim časovima očekuje se veoma hladno vrijeme uz umjeren, u višim predjelima i jači mraz, a tokom dana doći će do djelimičnog razvedarvanja uz moguće sunčane intervale na jugu, a posle i u ostalim dijelovima zemlje.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od minus trinaest do minus osam stepeni, na planinama, na jugu do nule, a najviša dnevna temperatura od minus četiri do tri, a na jugu oko 10 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus devet, Mrakovica i Gradačac minus šest, Kalinovik, Čemerno, Bijeljina, Goražde i Ivan-sedlo minus pet, Han Pijesak, Mrkonjić Grad, Bihać i Sokolac minus tri, Ribnik, Banjaluka, Doboj, Jajce, Sanski Most, Srebrenica i Tuzla minus dva, Šipovo, Srbac, Drvar, Prijedor i Sarajevo minus jedan, Rudo, Foča, Livno i Zvornik nula, Bugojno jedan, Višegrad dva, Nevesinje i Zenica tri, Bileća šest, Mostar sedam, Trebinje osam, Neum deset, stepeni Celzijusovih.