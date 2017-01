Vrijeme danas – temperature i dalje u minusu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH i danas će biti hladno i oblačno, slab snijeg provijavaće samo ponegdje, a temperatura vazduha biće ispod nule u većini krajeva.



Na jugu će biti pretežno sunčano i znatno toplije nego u ostalim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura iznosiće od minus osam do minus tri, u višim predjelima od minus 11, a najviša dnevna od minus četiri do nula, na jugu do devet stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab sjeveroistočni i istočni, u Hercegovini umjerena bura.

U većini krajeva jutros je oblačno, lokalno pada slab snijeg. U Hercegovini je pretežno vedro, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura u 7.00 časova: Bjelašnica i Kupres minus 10 stepeni, Drvar, Goražde i Livno minus devet, Ivan-sedlo i Sokolac minus osam, Bihać, Jajce i Sarajevo minus pet, Banjaluka, Bijeljina, Bugojno, Doboj, Gradačac, Sanski Most, Srebrenica i Tuzla minus četiri, Zenica i Zvornik minus tri, Trebinje minus dva, Mostar dva i Neum četiri stepena Celzijusova.