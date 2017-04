Vrijeme danas – oblačno sa kišom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti oblačno s obilnijom kišom u većini krajeva i dnevnom temperaturom do 16 stepeni Celzijusovih.

Prijepodne će biti oblačno sa jačom kišom na istoku i jugu, dok se na krajnjem sjeverozapadu postepen prestanak padavina očekuje sredinom dana, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Slaba do umjerena kiša padaće popodne na istoku i jugu, a na zapadu će doći do djelimičnog kidanje oblačnosti, a do večeri i razvedravanja.

U višim predjelima na zapadu ponegdje se očekuje susnježica ili snijeg.

Dnevna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu oko 18, u višim predjelima od pet stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, a u Hercegovini uglavnom južni vjetar, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minus dva stepena Celzijusova, Kneževo nula, Šipovo jedan, Mrakovica, Bugojno dva, Han Pijesak dva, Mrkonjić Grad dva, Kotor Varoš, Sokolac, Livno četiri, Čelinac, Ribnik pet, Krupa na Vrbasu, Kalinovik, Nevesinje, Krupa na Uni, Sarajevo šest, Mlječanica, Srbac, Čajniče, Banjaluka, Zvornik, Bijeljina, Doboj, Tuzla sedam, Prijedor, Novi Grad, Srebrenica osam, Čemerno devet, Gacko 10, Višegrad, Mostar 11, Neum 12, Rudo, Foča i Bileća 15, a Trebinje 17 stepeni Celzijusovih.

