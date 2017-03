Vrijeme i dalje promjenljivo, uz blagi rast temperature

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra će preovladavati promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i temperaturom od sedam do 12 stepeni.

Ujutro će biti hladno sa lokalno slabim, a u planinama umjerenim mrazom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do tri, u višim predjelima od minus sedam stepeni, a dnevna temperatura od sedam do 12, na jugu Hercegovine do 14 stepeni Celzijusovih.

Na sjeveru i u centralnom pojasu biće promjenjivo, na istoku potpuno oblačno, gdje će još u jutarnjim časovima postojati uslovi za slabu kišu, a u planinama kratkotrajno provijavanje snijega.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, tokom dana na istoku od Semberije do Hercegovine jak sjeverni, a u Hercegovini umjerena do jaka bura.

Meteorolozi za naredne dane najavljuju pretežno sunčano vrijeme i blagi rast temperature vazduha. Jutra će biti svježa, a tokom dana preovladavaće toplije vrijeme sa više sunčanih perioda.

U utorak, 14. marta ujutro će u kotlinama biti maglovito, a na istoku povećane oblačnosti. Tokom dana sunčano, lokalno može biti povećane oblačnosti. Popodne se i na jugu očekuje više oblaka. Jutarnja temperatura vazduha od minus jedan do četiri, a dnevna od sedam do 12, na jugu Hercegovine do 14 stepeni Celzijusovih.

I u srijedu, 15. marta se ujutro očekuje svježe i promjenjivo oblačno, lokalno s povećanom oblačnošću i maglom u kotlinama. Tokom dana promjenjivo, sa više sunca ili sunčanih intervala, uz blagi rast dnevne temperature.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan do šest, u višim predjelima ispod nule, dok će najviša dnevna temperatura biti od osam do 13, na jugu Hercegovine do 15 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi meteorologa, u četvrtak, 16. marta se u višim predjelima očekuje slab mraz, a u ostalim krajevima promjenjivo oblačno ili maglovito vrijeme.

Tokom dana biće sunčanije i toplije. Najviša dnevna temperatura vazduha od deset do 15, ponegdje na sjeveru i na jugu Hercegovine do 17 stepeni Celzijusovih.

U Srpskoj i FBiH danas je pretežno oblačno i prohladno vrijeme, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Han Pijesak i Čemerno nula stepeni Celzijusovih, Mrakovica i Kalinovik jedan, Kneževo i Ugljevik dva, Čajniče tri, Srebrenica, Bijeljina, Brod, Sarajevo i Tuzla četiri, Manjača, Mrkonjić Grad, Bugojno, Livno i Zvornik pet, Čelinac, Majevac, Rudo, Doboj i Istočno Sarajevo šest, Kotor Varoš, Nevesinje, Foča sedam , Krupa na Vrbasu, Krupa na Uni, Ribnik, Šipovo, Višegrad i Banjaluka osam, Banja Mlječanica, Prijedor, Novi Grad 10, Bileća 12, Trebinje, Srbac i Mostar 13, Neum 14 stepeni Celzijusovih.

(Srna)