Vrijedan jubilej: Dan kada je Borac srušio Zvezdu u finalu Kupa

Fudbaleri Borca na današnji dan prije 29 godina osvojili su tadašnji Kup maršala Tita, kada su do ovog istorijskog uspjeha stigli poslije velike pobjede u finalu protiv Crvene zvezde sa minimalnih 1:0.



Trenutak odluke u meču koji je odigran na Stadionu JNA u Beogradu desio se u 60. minutu. Akciju je počeo Stojan Malbašić, da bi potom Amir Durgutović sa desne strane idealno centrirao, a Senad Lupić je udarcem glavom loptu poslao iza leđa nemoćnog golmana Stevana Stojanovića.

“To je nešto što se nikada neće moći zaboraviti. Niko nam nije davao ni gram nade da možemo doći do pobjedničkog trofeja, ali, eto, mi smo u tome uspjeli. Iako smo bili u to vrijeme drugoligaši, dobili smo Crvenu zvezdu u kojoj su tada igrali takvi asovi poput Piksija Stojkovića, Dragiše Binića, Roberta Prosinečkog i drugih”, prisjetio se tog zlatnog doba nekadašnja vedeta Borca Stojan Malbašić.

Jedna od junaka velike pobjede protiv Crvene zvezde bio je golman Slobodan Karalić koji je u 81. minutu odbranio penal Draganu Stojkoviću. Ovaj svojevremeno sjajni čuvar mreže, nažalost, prije nepune četiri godine preminuo je u 57. godini života. Prije godinu dana sa životne scene je otišao i Milorad Slavnić, koji je u to vrijeme sa dosta uspjeha obavljao funkciju direktora kluba sa Gradskog stadiona.

Na putu do velikog finala fudbaleri Borca odigrali su 12 utakmica. Seriju su počeli u Dubici, gdje su deklasirali tamošnji Radnik sa 9:0, a posebno će u pamćenju ostati četvrtfinale sa Vojvodinom. U Novom Sadu su Banjalučani izgubili sa glatkih 3:0, ali su u revanšu na snježnom terenu slavili sa 6:1 uz četiri postignuta gola Senada Lupića.

“I to je nezaboravna utakmica. Poslije prvog megdana svi su nas otpisali, a pogotovo što smo u revanšu na poluvremenu vodili samo sa 1:0. Tada je kod inas proradio krajiški inat i do vrha smo napunili mrežu Novosađana. Oni su tada bili jesenji šampioni Prve lige, ali to nama ništa nije značilo i na kraju smo uspjeli da ih eliminišemo”, nastavio je Malbašić.

On se sjeća i impresivnog dočeka koji su im priredili mnogi Banjalučani.

“Koliko ne mogu da zaboravim megdan sa Crvenom zvezdom i osvojeni trofej, to se isto odnosi i na doček koji nam je bio priređen na platou ispred Robne kuće Boska. Ma, to je, jednostavno, bilo nešto najljepše što mi se desilo u životu. Tada je Banjaluka živjela za FK Borac, a mi smo to znali cijeniti”, naglasio je Stojan Malbašić.

