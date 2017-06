Vrhovni sud odlučio: Zabrana putovanja stupa na snagu

Vrhovni sud SAD dozvoliće administraciji predsjednika Donalda Trampa da primjenjuje zabranu putovanja u SAD putnicima iz šest većinski muslimanskih zemalja.

Time su poništene odluke nižih sudova.

Jučerašnja odluka je pobjeda za Trampa, navodi AP.

Sud je zaštitio od zabrane jednu kategoriju – one koji iznesu kredibilne tvrdnje o vezi sa osobom ili entitetom unutar SAD, saopštio je Vrhovni sud.

Tramp je prošle nedjelje rekao da će zabrana stupiti na snagu 72 sata nakon što prođe kroz sud.

Zabrana se odnosi na građane Irana, Libije, Somalije, Sudana, Sirije i Jemena.

In victory for Trump, Supreme Court revives Trump travel ban. Read the full text of the order here: https://t.co/uFMLGGkiZ2 pic.twitter.com/fCRsEKWTS3

— Reuters UK (@ReutersUK) June 26, 2017