Vrh SDA optužen za pokušaj ubistva Hozanovića

Rukovodstvo Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) optužilo je vrh SDA za pokušaj likvidacije jednog od čelnih ljudi njihove stranke Rifata Hozanovića u Cazinu.

Hozanović, koji je predsjedavajući Gradskog vijeća Cazina, poručio je Bakiru Izetbegoviću, njegovoj supruzi Sebiji, Denisu Zvizdiću, Aljoši Čampari i Osman Mehmedagiću Osmici da je živ.

“Oni dobro znaju zbog čega ja njih obavještavam da sam živ. Ono što je bitno u ovom trenutku jeste da nije nezabilježeno u nekim sličnim situacijama da, kada vlast osjeti da gubi, na svaki način pokuša da je zadrži”, rekao je Hozanović za “Dnevni avaz”.

Prema njegovim riječima, u tom smislu se koristi sve, najčešće obavještajne agencije, kao što su Agencija za istrage i zaštitu BiH (Sipa) i Obavještajno-bezbjednosna agencija (OBA) da se naprave incidentne situacije koje bi ih dovele i u poziciju legalnog i legitimnog korištenja svih tehničkih pomagala i resursa za snimanje opozicije.

Hozanović je ocijenio i da je normalno, s obzirom na to da je upoznat sa kakvom vlašću ima posla, da su i oni učestvovali u podmetanju bombe.

On je objasnio da su do izbora ostala četiri mjeseca i da smatra da je sasvim normalno da se na ovakav način pokušava uspostaviti kontrola.

“To znači da budu potpuno informisani o našem političkom kretanju. Malo je i iznenadilo ovo potpisivanje naše podrške za Denisa Bećirovića, vjerujem da je i to moglo uticati, s obzirom na to da sam lično odbio sastanak i s Bakirom Izetbegovićem i Halidom Genjcom. Još jednom ih molim da, ako dođe do drugog puta, ne promaše, jer ja promašiti, sigurno, neću”, rekao je Hozanović.

U Cazinu je prije dva dana eksplodirala bomba podmetnuta ispod automobila Hozanovića. U ovom slučaju niko nije nastradao.

(Srna)