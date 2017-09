Vremenska prognoza: Narednih dana nestabilno uz pljuskove

Vrijeme u Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo i nestabilno uz mjestimične pljuskove, dok se početkom sljedeće sedmice očekuje jače naoblačenje.

Danas će biti pretežno sunčano i toplije vrijeme uz postepeno povećanje oblačnosti u zapadnim i sjevernim krajevima krajem dana i najvišu dnevnu temperaturu vazduha od 26 do 31 stepen, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih, rečeno je Srni u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srpske.

Sutra se poslije svježeg jutra očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane intervale i jutarnju temperaturu vazduha od osam do 14, na jugu do 16 stepeni i najvišu dnevnu od 20 do 25, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 16. septembra, zadržaće se promjenljivo oblačno vrijeme. Prema večeri na zapadu će biti nešto više oblaka uz pljuskove i grmljavinu, dok se tokom noći jače padavine očekuju i na sjeveru.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 14, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni Celzijusovih.

Kiša, koja će padati u noći između subote na nedjelju, 17. septembra u zapadnim i sjevernim krajevima do jutra će se proširiti na većinu krajeva. U drugom dijelu dana doći će do postepenog razvedravanja.

Drugog dana vikenda najviša dnevna temperatura biće od 21 do 26 stepeni Celzijusovih.

Početkom naredne sedmice dolazi do pogoršanja vremena. U ponedjeljak 18. septembra očekuje se naoblačenje sa obilnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će tokom noći i do jutra zahvatiti sve krajeve.

Meteorolozi za ponedjeljak, 18. septembar, najavljuju temperaturu vazduha od 20 do 25 stepeni Celzijusovih.

(Srna)