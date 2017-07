Vrelo ljeto pred paljanskim odbornicima. Borba za skupštinsku većinu svakog dana sve je žešća.

Paljanski Savez za promjene izgubio je SDS-ovog Miloša Golića koji će od sada da djeluje kao nezavisni odbornik, čime je uzdrmao ionako tijesnu skupštinsku većinu.

U SDS-u kažu da sve drže pod kontrolom, a Miloš Golić da ih je zbog te kontrole i loše politike i napustio.

“Odlučio sam da napustim iz razloga zato što mi se ne sviđa politika skupštinske većine, želim da radim u interesu građana opštine Pale, jer su me oni izglasali i doveli na tu funkciju, želim da pomognem opštini Pale i njenom napretku i to je glavni razlog iz kog ja izlazim iz skupštinske većine SDS-a“, kaže Miloš Golić, bivši odbornik SDS-a u SO Pale.

U SDS- u ne otkrivaju zbog čega je došlo do rasula u klubu. Politika koju vode je, kažu, u interesu Paljana, a prekompoziciju vlasti ne očekuju.

“Izuzetno stabilna iz tog razloga što je čine ljudi koji su ostvareni, ljudi koji su časni, pošteni i odani. Odani prema stanovnicima Pale, onima koji su ih birali i glasali da budu tu gdje jesu, odani su svojim političkim partijama koje su ih predložile da idu na listu i dali im šansu da predstavljaju te iste građane“, navodi Mladen Koprivica, šef Kluba SDS-a u SO Pale.

SNSD-ov načelnik opštine Boško Jugović od nezavisnog odbornika ne očekuje mnogo, osim da sada ima veće šanse da njegove ideje dobiju podršku.Ono što ga više brine su prijetnje koje su stizale u posljednje vrijeme njemu lično i odbornicima DNS-a, a koji su u koaliciji sa SNSD-om.

“Neka policija radi svoj posao, ja im dajem podršku, ukoliko oni mogu to, oni će riješiti, ukoliko ne mogu, onda se postavlja pitanje da li smo mi u problemu“, smatra Boško Jugović, načelnik opštine Pale.

“Ovdje se radi o jednoj nametnutoj aferi da se prebaci odgovornost na političke protivnike, u ovom slučaju na skupštinsku većinu kako bi se stvorila jedna afera i jedno stanje haosa iz koga naši politički protivnici mogu da izvuku nekog odbornika ili sada kako je to popularno kaže, kupe”, kaže

Mladen Koprivica, šef Kluba SDS-a u SO Pale.

A, da li je ko kupljen, o tome niko, bar zvanično ne želi da govori. SNSD je, na početku mandata napustio Bojan Pejović koji je sada tas na vagi u korist Saveza za promjene koji ima većinu od trinaest odbornika. Opozicija, zajedno sa Milošem Golićem ima ruku manje.