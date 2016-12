Vratili se Trba i Dugi!

Godinu dana poslije prve knjige pod nazivom „Avanture Trbe i Dugog“ stigao je i njen nastavak “Avanture Trbe i Dugog – Potraga za zmajospasom”.



Pisac knjige Jelena Kojović Tepić, producent i izdavač Mladen Đukić, ilustrator Nataša Jovanić i recenzent Larisa Pejić napravili su još jedan odličan posao i poklonili djeci još jednu avanturističku bajku domaće produkcije.

Likovi Trbe i Dugog u ovih godinu dana stekli su mnogo obožavaoca, a veliki broj njih došao je u petak na promociju knjige da čuje kakve avanture očekuju njihove junake u nastavku i da se dobro zabavi.

Prije početka same promocije oni su sa kuvarom Predragom Tošićem mijesili i ukrašavali kolače, baš kao što to u knjizi čini Zmaj.

„Zmajeva kuhinja“ u Muzeju savremene umjetnosti RS u Banjaluci bila je premala za sve mališane, ali su se oni kao pravi mali drugari snašli i dijelili tijesto, oklagije, brašno, kalupe, boje i svi zajedno napravili vanilice, omiljeni Zmajev kolač u novoj priči o Trbi i Dugom.

“Imam zadovoljstvo da sam sa učenicima Ugostiteljske škole pozvan na ovu promociju i na ovu prekrasnu radionicu. Naš zadatak je da u ime Zmaja pripremimo ovaj slatki program, zdrave i ukusne kolačiće. Tu su mališani koji sami sa svojim ručicama prave kolače, mijese, a na kraju će to sve da se ispeče, da ofarbaju i pojedu. Djeca reaguju veoma dobro. Imam priliku da često radim sa djecom, oni vole da se isprljaju i da prije svega pokažu kreativnost i upravo večeras ovdje imamo priliku da vidimo koliko su kreativni i maštoviti“, rekao je Zmajev pomoćnik Peđa.

Jelena Kojović Tepić, pisac ove sjajne bajke za djecu koja je nastala iz njenih priča sinu Grigoriju, prije godinu dana dala je djeci obećanje i ispunila ga, na njihovu veliku radost.

“Prošle godine na promociji smo shvatili da to što obećavamo da će biti nastavak treba jako ozbiljno shvatiti. U inbox su nam stalno pristizale poruke, dobijali smo razna pisma u kojoj su djeca tražila još i shvatili smo da stvarno moramo da napravimo još”, rekla je Kojović Tepićeva, a potom i otkrila šta nas očekuje u novoj knjizi.

“Sticajem okolnosti desilo se da sam nakon sve te frke ja dobila upalu pluća i ležala i napisala sam priču o tom kako je Zmaj dobio upalu pluća. U prvoj knjizi je bio opsjednut cimetom, to mu je bio omiljeni začin i eksperimentisao s njim, onda ga je nakon nekoliko godina uhvatila faza vanilije i počeo je da pravi vanilice i da se sprema za veliko takmičenje za najbolje vanilice u zmajevskim zemljama. Desio mu se peh da dobije upalu pluća, a pošto on svojim vatrenim dahom peče kolače bio je onemogućen da pravi vanilice. A postoji samo jedan lijek – zmajospas, biljka koja raste na jednom strašno opasno mjestu i Trba, Dugi i Princeza su krenuli da traže zmajospas i da prođu avanture i razne prepreke“.

Generacije djece odrastale su uz razne likove iz bajki Hansa Kristijana Andersena, braće Grim ili Diznijevih junaka, međutim, stigli su i novi, naši junaci, Trba i Dugi, koji će možda obilježiti djetinjstvo novih naraštaja.

“Ja se nadam da će djeca odrastati uz Trbu i Dugog. Stvarno ima dosta djece koja divno reguju, koja znaju ko su Trba i Dugi i oni su dio njihovog odrastanja. Meni je to velika odgovornost jer sada svaka sljedeća knjiga treba da bude još bolja i da ih uči pravim vrijednostima. Mislim da je danas vrlo malo sadržaja koji uče djecu pravim vrijednostima“, rekla je Kojović Tepićeva.

U prvoj knjizi jasno su izražene vrijednosti kojima djeca trebaju težiti, a to je i slučaj u nastavku koji najveći akcenat stavlja na jednu stvar.

“Ono na šta bi se mogla svesti poruka druge knjige je jedna Ničeova misao koja kaže da je hrabrost ići u susret najvećem strahu. Ovdje Dugi, Trba i Princeza idu da donesu Zmaju lijek iako se jako boje onog što ih čeka na tom putu, međutim, spremni su da se suoče sa vlastitim strahom, da ga pobijede da bi pomogli prijatelju. Zapravo, to je priča o tome šta je hrabrost“.

“Potraga za zmajospasom“ nije posljednja epizoda o Trbi i Dugom. Naprotiv.

“Biće još knjiga, evo da vam kažem nešto što nikom nismo rekli, mi imamo pripremljene sinopsise za još 24 priče. E sad, kad će se one pojavljivati… Prvo treba naći slikare, uraditi pripremu, skupiti novac za štampu, ne smijem vam obećati kojim tempom će to ići, ali nadamo se da će ići brže, da će proći manje vremena nego između ove dvije knjige i polako se pripremamo za realizaciju animiranog serijala“.

Kao i za prvu knjigu i za izdavanje njenog nastavka autori su organizovali kampanju za prikupljanje finansijskih sredstava i ona je bila uspješna. Jelena Kojović Tepić navodi da to ipak ima i dobre strane.

“Mi smo ljudi koji se bave umjetnošću, a poznato je da to u ovoj državi nije posao koji donosi mnogo para. Nemamo mnogo para da objavljujemo knjige, a poznato je da je to skupa igračka, tako da smo bili prinuđeni da pravimo kampanju za prikupljanje sredstava. Međutim, s druge strane, mnogi su čuli za našu knjigu prije nego što je ona izašla. Uzmimo, na primjer, da je sve bilo savršeno, da smo imali neke hiljade koje smo bili spremni da potrošimo, kako bismo mi tu knjigu promovisali? Staviti je u knjižaru pa čekati hoće li je neko primjetiti ili ne? Ovako je dosta ljudi čulo za nas i očekivali su knjigu prije nego što se ona pojavila, pa to ima i dobre strane“.

Nova knjiga ima i novog ilustratora, Natašu Jovanić, a producent i izdavač Mladen Đukić najavio je da će to biti ubuduće praksa sa novim epizodama.

“Naš konačni cilj je da napravimo animirani serijal i knjiga je bila zapravo test da li uopšte imamo publiku za to. Pokazalo se da imamo i da ona sve više raste. Mi smo za drugu epoizodu napravili konkurs i došli do drugog ilustratora i svaka epizoda će imati drugog ilustratora. Na neki način istražujemo stilove, a mnogo bitnije, dajemo ilustratorima sa ovih prostora priliku da se pokažu, da se čuje malo više za njih i da pokažu šta znaju jer ovo je sjajan kanal za to“, rekao je Đukić i dodao.

“Veoma nam je drago što djeca pamte Trbu i Dugog, čak mi se desilo nekoliko puta u gradu da sretnem nekog sa majicom i to mi je veoma interesantno. Zbog takvih stvari smo istrajali i nastavili da radimo jer ovo nama nije primarni posao. Zasad ovo nije komercijalno, možda postane za nekih 5-6 godina kada dođemo do većih tiraža, do veće popularnosti, ali nije nam to primarni cilj. Počeli smo ovo da radimo iz sebičnih razloga, zato što naša djeca nisu imala toliko dobre literature za djecu na našem jeziku i onda smo se zainatili i počeli da izdajemo svoje. Srećom imalo je dobar odziv i mislim da će nam sada najteže biti da napravimo treću knjigu jer dosad sve što sam radio je ta treća stvar bila najteža. Prva se napravi iz entuzijazma, druga po inerciji, a treća stvarno mora biti zdarav priča, dobro postavljena, dobra ekipa i dobra ideja i naravno publika koja to voli“.

I ovog puta promocija knjige je bila pomalo neobična, jer je upriličena radionica za djecu.

“Pošto smo i mi roditelji i imamo djecu tog uzrasta znamo šta im treba. Na neki način ovo i jeste od roditelja roditeljima. Promocija nam je u drugom planu, mnogo bitnije nam je da djeca dođu i da se zabave. Zmaj je taj koji peče kolače, kod mene stariji dječak bar jednom sedmično mora da peče kolače, kao što sva djeca vole. Mi kad odrastemo zaboravimo da se igramo. Treba im konstantno što više omogućiti da se igraju i da ispoljavaju svoju kreativnost“, istakao je Đukić.

Jedno od pitanja koje zanima djecu i roditelje je kada možemo Trbu i Dugog očekivati na TV-u?

“Prije će biti na internetu, dok Trba i Dugi izađu kao serijal streaming će biti prioritet, televizija će biti u drugom planu. To je veoma kompleksno, kod nas se nisu uopšte radili animirani serijali i ovim putem utabavamo stazu. To će malo duže da traje, serijal je zamišljen da ima 26 epizoda po 11 minuta, a za to nam treba pet godina, Očekujemo da ćemo prve testove imati za godinu dana. To je ogroman projekt na kojem radi 30-50 ljudi pet godina. Mi ćemo to maksimalno pojednostaviti jer budžeti npr ‘Maše i mede’ su ogromni“, objasnio je Đukić.