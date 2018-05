Vranješ u Apostrofu: Forum u Sankt Peterburgu donijeće dobro Srpskoj

Poslije foruma u Sankt Peteburgu može da dođe do konkretnih ekonomskih rezultata za Republiku Srpsku i njene građane što će biti jako dobro, ocijenio je prof. dr Aleksandar Vranješ sa Fakulteta političkih nauka Banjaluka u političkom talk show-u “Apostrof”.

Vranješ se osvrnuo i na negativne komentare o susretu Dodika i Putina i podsjetio da se njih dvojica u kontinuitetu sastaju već više od 10 godina.

“To nije neka nova situacija, pa da sad u ovom kontekstu nekih trzavica između Rusije i SAD da se to posebno ističe. To je redovan sastanak, Dodik se sastaje sa Putinom dva do tri puta godišnje i to za Srpsku znači mnogo, jer se tako osjeća da RS ima dodatnu zaštitu, posebno kad se zna da je Rusija član PIK-a, čuli smo i da je zvanični stav Putina i oduvijek je takav da je zvanična politika Rusije da se očuva Dejtonski sporazum”, kaže Vranješ i konstatuje da je u posljednje vrijeme vidljivo da su intenzivirane reakcije na susrete sa Putinom, gdje dolazi do spinovanja od strane zapadnih medija.

Prof. dr i politikolog Zlatan Hadžidedić iz Sarajeva dodao je da se mi na Balkanu stalno nalazimo izloženi medijskim spinovima.

“Sve je od 1992. na neki način spinovano i zato apelujem da se pravi neki balans. Mi na Balkanu ne treba da budemo eksponenti tuđih interesa, a u tu svrhu nam je neophodan mir. Atmosfera jeste takva kakva je bila pred Prvi svjetski rat, ali ne smijemo dopustiti da to dovede do sukoba. Bilo bi dobro da svi lideri na Balkanu prihvate tu logiku i da shvate da je red da mi na Balkanu preuzmemo stvari u svoje ruke”, zaključio je Hadžidedić u političkoj talk show emisiji “Apostrof” ATV-a.

Budući da su se u emisiji čula poređenja vremena pred Prvi svjetski rat i danas, reagovao je i istoričar iz novog sada Saša Adamović.

“Svijet je u takvom previranju da nas sve potsjeća na vrijeme uoči Prvog svjetskog rata, ali Balkanu je zaista neophodan period mira i stabilnosti i sad je prilika i Srbije i predsjednika Vučića da se za to izbore”, kaže Adamović.

Sociolog Slaven Letica iz Zagreba šaljivo je zaključio da pokušava razmišljati o prostoru Balkana iz pozicije 2118. godine i misli da će tada biti sve dobro.