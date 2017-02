Vozačka dozvola od 700 do 1.100 KM

Za dobijanje vozačke dozvole za “B” kategoriju budući vozači moraju da izdvoje od 700 do 1.100 maraka u zavisnosti od opštine u kojoj polažu ispit.



Najmanje novca treba da izdvoje kandidati u Banjaluci, Trebinju, Bijeljini i Prijedoru, dok stanovnici Dervente, Foče i Višegrada i okolnih mjesta treba da imaju najdublji džep.

Cijene obuke u Banjaluci kreću od 450 do 550 KM, a njome su obuhvaćene sve usluge auto-škole od teoretskog do praktičnog dijela, a uz to je potrebno platiti još 250 KM ostalih troškova.

Razlike u cijenama, koje auto-škole slobodno formiraju, u Udruženju za unapređenje bezbjednosti saobraćaja Banjaluke objašnjavaju različitim uslovima koji se nude kandidatima.

– Pojedine auto-škole imaju minimalne troškove, jer ne izdvajaju novac za predavače, odnosno to rade vlasnici koji su inženjeri saobraćaja i imaju licencu. Osim toga, neki imaju i vlastite poslovne prostore, pa ne moraju da plaćaju zakup prostora. Sve to znatno smanjuje troškove – rekao je predsjednik Udruženja Milenko Jaćimović.

U gradu na Trebišnjici budući vozači treba da izdvoje isto kao i Banjalučani.

– Kod nas ima mnogo auto-škola pa smo cijene spustili maksimalno, tako da je obuka 400 maraka, a kompletna vozačka je 750 KM – rekao je Dragan Mutulija iz auto-škole “Svjetlosni znaci”.

On je naglasio da je cijena u drugim hercegovačkim opštinama za stotinak maraka viša.

Iz auto-škole “Gavrilović” u Bijeljini ističu da cijene u ovom gradu variraju za oko 50 maraka.

– Obuka za “B” kategoriju košta 750 KM, a u tu cijenu je uključeno sve osim ljekarskog uvjerenja i izlazaka na ispit. Kandidat nema nikakvih dodatnih troškova – rekao je Miroslav Gavrilović iz ove auto-škole.

Da se do vozačke dozvole može doći za 780 maraka kažu i u auto-školi “Saša” iz Prijedora. Vlasnik auto-škole “Peta brzina” u Doboju Srećko Tešić kaže da su na području ovog grada kod svih cijene otprilike iste.

– Obuka za vozački “B” kategorije je 600 KM, a za sve troškove kandidat treba da izdvoji 850 KM – kazao je Tešić.

Iz derventske auto-škole “Dumonjić” dobili smo informaciju da se u ovoj opštini do vozačke može doći za 1.100 maraka, a u ovoj cijeni časovi vožnje imaju udio sa 700, dok su ostali troškovi teoretska nastava, prva pomoć, ljekarsko uvjerenje i drugi.

Na području Višegrada i okolnim opštinama za vozačku dozvolu je takođe potrebno izdvojiti oko 1.100 KM.

– Obuka za vožnju je 700 maraka i kada se dodaju ostali troškovi kandidat treba da plati oko 1.100 KM – rekao je iz auto-škole “Golub” Rudo-Višegrad Dragan Golubović.

Manje kandidata

U odnosu na nekoliko godina ranije u auto-školama ističu da imaju manje posla, a kao razlog uglavnom navode platežnu moć stanovništva.

U prilog toj činjenici govori i Milenko Jaćimović, koji kaže da se broj ispitnih dana u Banjaluci znatno smanjio.

– Ranije je ovdje bilo pet ispitnih dana, a po potrebi i jedan dodatni, dok sada imamo dva ispitna dana i u prosjeku 22 kandidata koji polažu vozački ispit – rekao je Jaćimović.

(Glas Srpske)