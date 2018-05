Vozači oprezno zbog odrona

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) odvija nesmetano, osim na putnim pravcima na kojima se izvode radovi, a zbog mogućih odrona vozačima se savjetuje oprez na dionicama Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog održavanja sportske manifestacije “Maraton stazama Branka Ćopića” sutra će od 11.00 do 17.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Novi Grad-otoka na granici Republike Srpske i FBiH, od raskrsnice sa ulicom Kej Krajiških brigada do raskrsnice sa lokalnim putem Rudice-Donji Dubovik.

Zbog muzičkog kocerta sutra će od 12.00 do 4.00 časa 28. maja biti obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu od Novog Grada do Trga Kralja Petra Prvog Karađorđevića u Kostajnici. Za vrijeme obustave saobraćaj će policija preusmjeravati na sporedne ulice.

Na regionalnom putu Teslić-Podjezera u mjestu Žeželja na granici Republike Srpske i FBiH zbog oštećenja mosta preko rijeke Žeželje zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi pet tona.

Na Ozrenu, na dionici puta Doboj-manastir Petrovo, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi tri i po tone zbog oštećenja mosta na rijeci Jadrini.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Istočnom Novom Sarajevu na regionalnom putu Kula-Vrace na granici Republike Srpske i FBiH izmijenjen je režim saobraćaja na ukrštanju ulica Ive Andrića, Nikole Tesle i Vojvode Radomira Putnika.

Zbog izgradnje auto-puta na magistralnom putu Klašnice-Prnjavor u mjestu Hrvaćani saobraćaj je preusmjeren na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini, a na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor-Gornja Vijaka na snazi je izmjena saobraćaja zbog izgradnje kružne raskrsnice u Prnjavoru.

Na magistralnom putu Sarajevo-Foča saobraćaj se zbog većeg odrona na lokalitetu Sijeračke Stijene odvija po privremeno urađenom proširenju pored puta.

Zbog klizišta saobraćaj je obustavljen na regionalnom putu Karan-Novi Grad, u mjestu Rakovac, a usporen na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka, Bratunac-Drinjača, te u rejonu Čelića kod Lopara, kao i na magistralnom putu Banjaluka-Jajce na lokalitetu Srpskih Toplica.

Režim saobraćaja izmijenjen je na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog izgradnje vodovoda na području naselja Šnjegotina u opštini Čelinac, kao i na regionalnom putu Obudovac dva-Lončari.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Zbog izgradnje novog mosta preko rijeke Zovidolke na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do, saobraćaj se odvija jednosmjerno, preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini.

Na području distrikta usporeno je odvijanje saobraćaja zbog izgradnje obilaznice oko Brčkog.

U Banjaluci će danas i sutra dolaziti do povremene obustave saobraćaja zbog “Moto festa” koji će biti održan prostoru tvrđave “Kastel”.

Do povremenih obustava i izmjene režima saobraćaja dolazi i na mjestima izvođenja radova gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

Na području FBiH na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Lepenica zbog sanacije klizišta saobraćaj je u tunelu Igman preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.

Saobraćaj je danas od 9.00 do 14.00 časova obustavljen na magistralnom putu Stup (Ilidža)-Blažuj zbog izvođenja sanacionih radova. Za vrijeme obustave alternativni pravci su Stup-brzi put i Mosatarsko raskrće-brzi put.

Obustava saobraćaja danas je do 20.00 časova na snazi na dva regionalna puta u mjestu Dubrave Donje zbog rekonstrukcije pružnog prelaza. Vozači za vrijeme obustave mogu da koriste alternativne pravce.

Zbog radova na magistralnom putu Srbljani-Bosanska Krupa saobraća se jednom trakom uz povremene kratke obustave.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih čekanja na prelazak granice.

(Srna)