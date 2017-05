Vozači, oprez, putevi su mokri i klizavi

Na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se vozi po mokrim i klizavim kolovozima, zbog čega se vozačima savjetuje da budu oprezni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske. Na dionicama na kojima se izvode radovi saobraćaj reguliše privremena signalizacija.



Na autoputevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja, po mokrim kolovozima.

Na dionici magistralnog puta Bijeljina-Rača od 7.00 do 17.00 časova saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom.

Zbog sanacije klizišta i rekonstrukcije kolovoznog zastora usporeno se saobraća na dionici magistralnog puta od banjalučkog naselja Rebrovac do Čelinca.

Petlja “Mahovljani” zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na autoputu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju “Aleksandrovac”.

Zbog izgradnje vijadukta na lokalitetu Mahovljanske petlje, na magistralnom putu Nova Topola-Klašnice, od 23.00 do 5.00 časova dolaziće do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Režim saobraćaja izmijenjen je na dionici Brčko-Lončari u naselju Gorice, u Klašnicama na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, te na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor i regionalnom putnom pravcu Prnjavor-Stanari.

Zbog sanacije kolovoza usporeno se saobraća na regionalnom putu Vrbaška-Turjak, a zbog klizišta na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, te Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja, u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na području FBiH jednom trakom saobraća se na dionici auto-puta Zenica jug-Kakanj u mjestu Donji Tičići zbog sanacije klizišta.

Zbog sanacije klizišta na dionici autoputa Sarajevo zapad-Lepenica u blizini tunela Igman vozila se preusmjeravaju u preticajnu traku.

Jednom trakom saobraća se i na dionici autoputa Butila-Vlakovo kod vijadukta Bojnik.

Sanacija kolovoza izvodi se u Donjoj Jablanici, na dionici magistralnog puta Jablanica-Mostar, zbog čega se tokom dana na ovom lokalitetu saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Poriče-Kupres, Žepče-Maglaj i Simin Han-Priboj, pa je na tim dionicama izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Povremene obustave saobraćaja, zbog deminiranja terena, aktuelne su od 8.00 do 16.00 časova na dionici magistralnog puta Ripač-Dubovsko.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih čekanja na prelazak granice.

Zbog radova koji još traju na području Hrvatske, povremeno se formiraju duže kolone vozila na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja.

Zbog radova u Crnoj Gori saobraćaj se obustavlja na graničnom prelazu Klobuk, dionica Ilino Brdo-Vilusi, u periodu od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 časova, te na graničnom prelazu Deleuša, dionica Deleuša-Vraćenovići, od 11.00 do 15.00 časova.

