Vozači oprez: Magla i klizav kolovoz

Na većini putnih pravaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se vozi po mokrim i klizavim kolovozima, a magla smanjuje vidljivost u višim predjelima, u kotlinama i pored rijeka, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina vozačima se skreće pažnja na mogućnost sitnijih odrona.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi privremena signalizacija reguliše saobraćaj i njeno poštivanje je obavezno.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja, po mokrom i klizavom kolovozu.

Usporeno se saobraća u mjestu Rebrovac, na dionici magistralnog puta od Banjaluke do Čelinca, zbog sanacije klizišta i rekonstrukcije kolovoznog zastora.

Zbog radova izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionicima magistralnog puta Vlasenica-Han Pijesak jedan, te na raskrsnici u Milićima, dionice magistralnog puta Konjević Polje-Milići i regionalnog puta Milići-Zeleni Jadar.

U toku je sanacija kolovoza kroz grad Trebinje, pa se teretni saobraćaj iz pravca LJubinja preusmjerava na kružnom toku desno, pa preko Ulice trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće, lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom trebinjskih brigada.

Petlja “Mahovljani” zatvorena je za saobraćaj zbog izgradnje vijadukta na auto-putu Banjaluka-Doboj, a vozačima se preporučuje da koriste petlju “Aleksandrovac”.

Zbog izgradnje vijadukta na lokalitetu Mahovljanske petlje, na magistralnom putu Nova Topola-Klašnice, od 23.00 do 5.00 časova dolaziće do obustava saobraćaja u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Zbog radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Lamovita, Kozarac-Lamovita, Lamovita-Ivanjska i Ivanjska-Šargovac, na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka u Klašnicama, na dionici Brčko-Lončari u naselju Gorica, te na putu Klašnice jedan-Prnjavor i na regionalnom putu Prnjavor-Stanari.

Uporeno je saobraća i na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo i Ukrina-Gornja Vijaka.

Zbog bušenja i miniranja terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub dolazi do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Deminerski radovi izvode se i na regionalnom putu Srebrenica-Skelani, u mjestu Kragljivode.

Zbog radova na sanaciji oštećenja u mjestu Donji Tičići na regionalnom putu Bilješevo-Kakanj u FBiH dolazi do obustave saobraćaja u periodu od 9.00 do 15.00 i od 17.00 do 21.00 časova.

U terminima od 21.00 do 9.00 i od 15.00 do 17.00 časova vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Tranzitom kroz Sarajevo zbog radova se saobraća naizmjenično jednom trakom u periodu od 8.00 do 16.00 časova, uz povremene obustave.

Radovi se izvode i na auto-putu Zenica Jug-Kakanj u mjestu Donji Tičići, te na magistralnim putnim pravcima Jablanica-Mostar, Stup-Blažuj, Poriče-Kupres i Mostar-Široki Brijeg, kao i magistralnim putevim na području Živinica i Sanskog Mosta.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog radova koji još traju na području Hrvatske, povremeno se formiraju kolone vozila na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja.

