Vozači oprez, gusta magla smanjuje vidljivost

Gusta magla smanjuje vidljivost i usporava vožnju na području Bijeljine, Brčkog, Banjaluke, Gradiške i Doboja, a u Federaciji BiH /FBiH/ na području Orašja, Odžaka, Lašve i Viteza, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Niska temperatura pogoduje formiranju poledice na svim vlažnim dionicama, a posebno na putevima u višim planinskim predjelima.

Na auto-putevima Banjaluka-Gradiška i Prnjavor-Doboj vozila saobraćaju bez zastoja, po vlažnim kolovozima.

U toku je izgradnja vijadukta “Mahovljani” na auto-putu Banjaluka-Doboj /dionica Banjaluka-Prnjavor/, zbog čega je petlja “Mahovljani” zatvorena za saobraćaj, a vozači mogu da koriste petlju “Aleksandrovac”.

Izmijenjen je režim saobraćanja na magistralnom putu Klašnice 1-Prnjavor zbog regulisanja ulaza i izlaza vozila gradilišta na magistralni put, a koja su angažovana na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i R-476 /dionica Ukrina-Gornja Vijaka/, zbog aktiviranog klizišta vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Sa ciljem bezbjednog saobraćanja na auto-putu “9. januar” /Prnjavor-Doboj/, uspostavljen je poseban režim saobraćanja na području petlji “Prnjavor” i “Johovac”, kao i na regionalnom putu R-474 i magistralnom M-17.

Zbog bušenja i miniranja terena na magistralnom putu M-5 /dionica Rogatica-Ustiprača/ u mjestu Dub dolazi do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 5 do 15 minuta.

Na regionalnom putu R-476, dionica Ukrina-Vijaka u Vijačanima, zbog sanacije kolovoza vozila saobraćaju povremeno jednom trakom.

Na magistralnom putu M-18 /dionica Brod na Drini-granica BiH/CG /Šćepan Polje/ zabranjen je prolazak za vozila koja su teža od 16 tona.

U FBiH kolovoz je mjestimično vlažan, a zbog niske temperature moguće je formiranje poledice.

Zbog obilježavanja 75 godina od “Igmanskog marša” danas od 10.00 do 14.30 časova doći će do obustave saobraćaja na regionalnom putu Hadžići-Bjelašnica, na dionici od Brezovače do Velikog polja na Igmanu. Alternativni pravac je Krupac-Bjelašnica.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.