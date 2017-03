Vozač poslanika Narodne skupštine bez vozačke dozvole

Branislav Janjuz, dojučerašnji vozač Slobodnog demokratskog srpskog kluba u NS RS, vozio je narodnog poslanika Darka Banjca iako kod sebe uopšte nije imao vozačku dozvolu, niti je ima danas!

Dozvola mu je još deponovana u Policijskoj stanici Kozarska Dubica nakon ranije sudske odluke da mu se zabrani upravljanje vozilom, pišu Nezavisne.

“B.J. do danas nije preuzeo vozačku dozvolu”, rečeno je “Nezavisnim” iz CJB Prijedor.

Mediji su, podsjetimo, ranije objavili da je Janjuz počeo da radi na određeno u NS RS 1. jula 2015. godine na osnovu zahtjeva Slobodnog demokratskog srpskog kluba u NS RS.

Šef tog kluba Darko Banjac, kojeg je, dakle, Janjuz vozio gotovo dvije godine, kaže da uopšte nije znao da Janjuz kod sebe nema vozačku dozvolu.

“Zaustavljala ga je policija dok je mene vozio, ali nije bilo nikakvih problema, koliko ja znam. To što ste mi rekli – u to ne mogu vjerovati! Prvi put to čujem sada od vas. Ja mu nisam tražio vozačku dozvolu, kao što niko ne traži ni moju”, rekao je Banjac.

Janjuz se u središtu novog skandala našao sredinom februara ove godine, kada je pijan službenom škoda oktavijom udario dječaka, a zatim otišao s mjesta događaja.

Kako saznajemo u policiji, na teret mu se stavlja niz prekršaja. Policija ga, naime, tereti za nepridržavanje strane kretanja vozila, učestvovanje u saobraćaju pod dejstvom alkohola, vožnju bez važeće vozačke dozvole, te napuštanje lica mjesta nakon saobraćajne nezgode.

“Za sve prekršaje može se izreći kazna u maksimalnom iznosu do 6.330 KM, odnosno sud će u prekršajnom postupku, u slučaju da lice proglasi krivim za navedene prekršaje, odrediti mu kaznu u skladu sa zakonom. Takođe, od strane nadležnog suda licu može biti izrečena zaštitna mjera i kazneni bodovi”, navode iz CJB Prijedor.

Janjuz, koji nam se već danima ne javlja na pozive, od juče nije radnik NS RS, pošto je utvrđeno da je nezgodu u februaru izazao pijan.

Pijan je bio i 22. avgusta 2014. godine, kada je u Kozarskoj Dubici prouzrokovao saobraćajnu nezgodu upravljajući i tada službenim, ali ovaj put opštinskim vozilom – folksvagen pasatom.

“Pod uticajem alkohola, u stanju teškog pijanstva, sa 2,21 promilom alkohola u krvi, krećući se magistralnim putem iz pravca Gradiške prema Kozarskoj Dubici vozilom je prešao na lijevu saobraćajnu traku i time ugrozio Gordanu Babić, koja je tom trakom upravljala reno lagunom”, stoji u presudi koja mu je izrečena nakon prve nezgode koju je izazvao.

(Nezavisne novine)