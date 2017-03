Vozač narodnog poslanika bio pijan kada je udario dječaka

Branislav Janjuz (44), zvani Pići, vozač Slobodnog demokratskog srpskog kluba u NS RS, koji je u Kozarskoj Dubici sredinom februara službenom škoda oktavijom udario dječaka, u momentu izazivanja te nezgode bio je pijan, pišu Nezavisne.

Štaviše, nezvanično se saznaje da nije riječ o zanemarivoj količini alkohola u organizmu, već o oko dva g/kg!

Navodeći njegove inicijale, iz CJB Prijedor je potvrđeno da će nakon kompletiranja predmeta protiv njega Osnovnom sudu u Kozarskoj Dubici biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

“Kriminalističko-tehničkim vještačenjem utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu lica B.J. u momentu izazivanja saobraćajne nezgode”, navela je Zvezdana Alendarević, portparol CJB Prijedor.

Da nevolja bude veća, Janjuzu je već, i to sudskom presudom, bilo zabranjivano da vozi. Razlog je ranija saobraćajna nezgoda koju je izazvao u stanju teškog pijanstva – imao je 2,21 promil alkohola u krvi.

Naime, u pravosnažnoj presudi Osnovnog suda u Prijedoru, koja je u posjedu “Nezavisnih”, piše da je proglašen krivim što je 22. avgusta 2014. godine u Kozarskoj Dubici prouzrokovao saobraćajnu nezgodu upravljajući i tada službenim, ali taj put opštinskim vozilom – folksvagen pasatom.

Novi problem nastaje 11. februara ove godine, kada je oko 19.35 Policijskoj stanici Kozarska Dubica prijavljeno da je povrijeđen trinaestogodišnjak, dok je vozač koji je prouzrokovao nezgodu otišao s lica mjesta.

Istog dana pronađen je Janjuz, koji je, dakle, upravljajući službenom škodom, i to subotom naveče, udario dječaka koji je bio na biciklu.

Izvor iz policije ranije je potvrdio da, pošto je Janjuz naknadno pronađen, nije rađeno alko-testiranje, već je uzet uzorak krvi da se utvrdi da li je bio pijan, a što je sada i utvrđeno.

Darko Banjac, šef Slobodnog demokratskog srpskog kluba u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NS RS), u izjavi potvrdio je da Janjuzu prijeti otkaz.

“On radi za NS RS i slijedi procedura. Da li će ostati da radi – to je veliko pitanje. Vjerovatno će doći do raskida ugovora i da on od 31. marta više neće raditi u NS RS”, rekao je Banjac.

(Nezavisne.com)