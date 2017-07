Voz iskočio iz šina, prevozio 267 putnika VIDEO

Četiri vagona američkog Amtraka iskočila su iz šina u nedelju u američkoj državi Vašington. Srećom, nije bilo ozbiljnije povrijeđenih.

U vozu se nalazilo 267 putnika.

Incident se dogodio blizu golf terena Čejmbers bej, a prema fotografijama koje su objavljene na društvenim mrežama, jedan vagon je umalo upao u vodu.

New Video from @kiro7chopper of the derailed Amtrak train near Chambers Bay Bridge pic.twitter.com/gjZ9qjk9D0

— TracyTaylorTraffic (@TracyTTraffic) July 3, 2017