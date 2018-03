Vojvodina obećala podršku Srebrenici

Čobane plaćaju i do 600 evra mjesečno, ali imaju problem da ih pronađu

Pokrajinska vlada Vojvodine sarađivaće sa predstavnicima lokalne vlasti u Srebrenci na zajedničkim projektima koji bi trebalo da doprinesu privrednom razvoju i dodatnom zapošljavanju na ovom području, rečeno je tokom današnje posjete vojvođanske delegacije toj opštini i razgovara sa načelnikom Mladenom Grujičićem.

Sekretar za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu Pokrajinske vlade Ognjen Bjelić rekao je da su nakon potpisivanja sporazuma o saradnji između vlada Republike Srpske i Vojvodine u septembru prošle godine pojačane aktivnosti i rad na zajedničkim projektima određenih ministarstava, ali i ostvarivanju druge vrste kontakata i saradnje.

“Prilikom posjete načelnika Grujičića Vladi Vojvodine obećano je jedno sanitetsko vozilo za ovu opštinu i to će biti realizovano u drugoj polovini ove godine, a ekipa mladih stručnjaka iz Srebrenice već je na specijalističkom kursu za pisanje projekata koji će biti kandidovani za finansiranje iz evropskih fondova ili drugim investitorima”, precizirao je Bjelić.

On kaže da će zajednički raditi na pripremi projekta i da će pokrajinski stručnjaci i sekretarijati pružati podršku Srebrenici u pripremi projekata iz raznih oblasti, koji bi trebalo da se kandiduju za finansiranje iz sredstava namijenjenih za projekte prekogranične saradnje BiH i Srbije, što treba da dovede do privrednog razvoja i dodatnog zapošljavanja.

Bjelić ističe da će Pokrajinska vlada preporučivati i upućivati potencijalne investitore, koji dolaze u Vojvodinu, da ulažu u Srebrenicu i upoznavati ih o njenim bogatim potencijalima i mogućnostima.

Grujičić je zahvalio na posjeti i istakao da je u kratkom roku uspostavljena dobra saradnja Srebrenice i Pokrajinske vlade, koja će uskoro početi da daje i konkretne rezultate.

“Naš cilj je da sarađujemo sa svim dijelovima i gradovima u Srbiji, kao i drugim i da to donosi obostranu korist građanima i to uspješno radimo. Saradnja sa Pokrajinskom vladom omogućiće nam edukaciju za pisanje i izradu kvalitetnih projekata sa kojima ćemo moći da konkurišemo za sredstva iz evropskih fondova i čija će realizacija dovesti do razvoja i otvaranja novih radnih mjesta”, rekao je Grujičić.

On očekuje i ostvarivanje privredne saradnje kompanija iz Vojvodine sa firmama iz Srebrenice, kao i ostvarivanja razmjene i međusobne trgovine i stvaranja tržišta.

Nakon razgovora u opštini, Grujičić i Bjelić sa delegacijom posjetili su novootvoreni pogon za proizvodnju građevinskih kontejnera koji je otvorio investitor iz Srbije.

