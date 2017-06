Vojnici se vratili iz Avganistana, išli bi ponovo

45 vojnika Oružanih snaga BiH vratilo se sa šestomjesečne mirovne misije iz Avganistana.

Uslovi rada bili su dobri, plate još bolje, ali iskustvo koje se stiče u takvim misijama bilo je presudno da se prijave za odlazak, kažu vojnici. Većina njih planira da to ponovo uradi.

“Stimulisalo me naravno iskustvo. To je jedno jedinstveno iskustvo, rad u međunacionalnom okruženju je nešto posebno, nešto što treba doživjeti i svakako to bi moglo da mi pomogne u karijeri”, rekla je Sanja Cvijetić, vojnik prve klase u misiji u Avganistanu.

“Moja najveća motivacija je definitivno napredak u daljoj vojnoj karijeri. To što donosi mirovna misija je sigurno jedna velika odskočna daska za dalje u karijeri”m kaže kaplar Mirza Alibabić.

Zbog poslova koje su obavljali, pripadnici Oružanih snaga BiH nisu bili u opasnosti. Bili su bezbjedni a zadatke su profesionalno izvršavali

“Bili smo na obezbjeđenju baze, odnosno na obezbjeđenju komande američkih snaga i multinacionalnih sanaga. Baf je inače i najveći aerodrom u Avganistanu, tako da se gro operacija obavljao upravo u toj bazi”, kazao je Pilip Končar, komandir jedinice.

Vojnici iz BiH koji odlaze na mirovne misije po svijetu moraju proći različite testove ,od fizičke spremnosti, opšteg vojnog znanja , pa do poznavanja stranog jezika, a onda komanda izabere najbolje.

“Mi smo ponosni na svoje vojnike jer su postigli izvanredne rezultate. Danas smo ih pohvalili i nagradili. Cijenićemo to kroz njihov budući rad i iskustva koja su stekli koristićemo u obuci i izvršavanju misija u budućnosti”, rekao je Anto Jeleč, načelnik zajedničkog štaba OS BiH.

Svečani doček vojnicima piređen je u kasarni Kozara u Banjaluci. Predat je raport a podjeljene su nagrade i priznanja. Ovakvom dočeku nada se još 57 vojnika koji se trenutno nalaze u mirovnoj misiji u Avganistanu.