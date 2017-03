Vojislav Koštunica se oženio?

Vojislav Koštunica (72), nekadašnji premijer i bivši predsjednik DSS-a, navodno je stao na ludi kamen, saznaje „Alo!“.

On se, prema riječima odlično obaviještenog izvora, oženio Ljiljanom, svojom dugogodišnjom prijateljicom i ljubavlju iz djetinjstva!

Iako mu je supruga Zorica Radović (66) preminula prije nepune dvije godine, prema riječima njegovog prijatelja, Koštunica je shvatio da mora da nastavi sa životom i pokuša ponovo da pronađe sreću i osjeti ljubav.

– Njih dvoje se poznaju godinama, zajedno su odrasli na Dorćolu, bili su nerazdvojini skoro čitav život. U ranoj mladosti kratko su bili u ljubavnoj vezi, a nakon toga su ostali dobri prijatelji. Nakon Zoričine smrti još više su se zbližili, Ljiljana mu je bila najveći oslonac i rame za plakanje u tom za njega teškom periodu i eto, oživjele su te nekadašnje emocije. Sada žive zajedno u njegovoj kući na Dorćolu, srećni su i zaljubljeni, vode lijep, miran ili što bi se reklo penzionerski život – ispričao je prijatelj nekadašnjeg lidera DSS-a.

Da je ova priča vrlo moguća, uvjeravaju i komšije bivšeg premijera Koštunice. Oni su ispričali da zaljubljene golupčiće gledaju na Dorćolu svakodnevno.

– Svaki treći-četvrti dan dođu zajedno u naš kafić na kaficu, posjede oko pola sata, popričaju i nastave da se šetaju po kraju. Ja ih gledam zajedno najmanje godinu dana, koliko ovdje radim, i moram vam reći da sam primjetio da su baš pažljivi jedno prema drugom. Zajedno idu i u prodavnicu po namirnice – ispričao nam je konobar iz jednog kafića koji se nalazi nedaleko od kuće Vojislava Koštunice.

Penzioner L. P. (78), dugogodišnji komšija nekadašnjeg premijera, kaže da mu je beskrajno drago što Koštunica nakon ženine smrti nije klonuo.

– Dobar je to čovjek, bio je dobar državnik, ali je prije svega čovjek i odličan komšija. Njegova Zorica je bila divna žena, znam da mu je bilo teško kada je umrla i baš se radujem što ga to nije dotuklo, što nije ostao sam, nego je nastavio dalje. Zaslužio je da ostatak života proživi sa osobom koja mu prija, a ne sam-samcit. I ja ih često viđam zajedno i baš su mi nekako skladan i lijep par – ispričao nam je on.

Sanda: Želim Voji sreću!

Sanda Rašković Ivić, bivša predsjednica Demokratske stranke Srbije, samostalna poslanica u srpskom parlamentu i nekadašnja dobra prijateljica Vojislava Koštunice, juče je za “Alo!“ navela da je čula za priču da se njen bivši šef ponovo oženio.

– Čula sam za to. On je udovac, slobodan je, može da zavrti svoj život kako god želi i počne iz početka, to je apsolutno njegova stvar i ja mu želim svaku sreću i ispunjenje – rekla je ona.

Voja: Niste obavješteni!

Vojislav Koštunica je za „Alo!” kratko odgovorio na pitanje o svojoj ženidbi: „Uvažavajući veoma vaš poziv i novine za koje pišete, moram da vas podsjetim da sam se potpuno povukao iz političkog i javnog života. Samim tim, i moj privatni život sada, o kome inače niste dobro obavješteni, nema razloga da zanima javnost. Izuzetno bih cijenio da to poštujete“, odgovorio je Koštunica.

