Vojin Mitrović prijeti SNSD-u sa vrućom jeseni

Vojin Mitrović, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini RS, zaprijetio je vrućom političkom jeseni za poziciju ako ne bude smijenjeno aktuelno rukovodstvo bijeljinskog SNSD-a.

Mitrović kaže da će osnovati novi poslanički klub u Narodnoj skupštini RS u koji će ući sedam do devet poslanika iz vlasti i opozicije ako se ne udovolji njegovom zahtjevu.

Ovakva prijetnja, prije svega, lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, stigla je od Vojina Mitrovića koji je prije pola godine napustio poslanički klub SNSD-a u NSRS i prešao u samostalne poslanike. U izjavi za „EuroBlic” Mitrović nije želio da govori о imenima poslanika koji bi mogli da mu se pridruže, ali tvrdi da ćе ih većina biti iz vladajućeg bloka.

– Aktuelno rukovodstvo SNSD u Bijeljini radi protiv interesa stranke. Tu su došli ljudi koji nisu dorasli tom mestu. Bijeljinom vlada i rukovodi Sarajevo i Rogatica, a ја to nikada neću dozvoliti. Lično sam upoznao predsjednika Dodika sa svim mojim aktivnostima u vezi s osnivanjem poslaniіkog kluba, nezadovoljstvom u okviru partije, ponašanjem partije oko zapošljavanja i činjenicom da niko iz Semberije nije u vrhu partije, і to je katastrofalno – rekao је Mitrović, naglašavajući da su to riječi “Vojina Mitrovića koji predstavlja Semberiju”

Kaže da je vrhu partije, prije svega lideru Dodiku, ostavio rok do kraja septembra ili početka oktobra za promjenu rukovodstva stranke u Bijeljini. U slučaju da se to desi, spreman je da odustane od formiranja poslaničkog kluba.

Šeš poslaničkog kluba SNSD-a u NSRS i potpredsjednik stranke Radovan Višković kaže da prvi put čuje za ovakve prijetnje, iako priznaje da mu nije nepoznato Mitrovićevo nezadovoljstvo zbog SNSD-a u Bijeljini.

“Nemam informaciju da je neko iz Kluba poslanika SNSD-a išao sa Mitrovićem i odgovorno tvrdim da od toga nema ništa”, komentarisao je Višković.

(ATV)