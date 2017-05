Vodovod Crno vrelo: Za vodu u slavinama treba još vremena i para

Svaki dan, Budimir vodi krave kroz zaraslu travu do najbližeg potoka , udaljenog tri kilometra u jednom pravcu.

Kaže dobro je dok i on ne presuši, jer onda mora da pješači 10 kilometara do subotičkog vrela. Zato se nada da bi to što su se danas nadomak njegovih Borkovića pojavili zvaničnici, moglo da znači da će vode biti čitavu godinu, a ne samo tri mjeseca, pa da će i mlijeka biti više.

“Zna sići sa 400 litara mlijeka na 150, i na 100, a sve zbog te nesretne vode. A higijene što se tiče , kad uspijemo ovako dotjerati iz sela, kad radimo, tad se i okupamo. Sramota jeste a i nije, nije nas sramota, sramota je našeg grada i naše države”, kaže Budimir Brkić iz sela Brkići.

I pranje veša je komplikovano.

“Ako imamo više veša snahe ga nose u grad i tako operu, dotjeraju odozdo i to je to. Stvarno se patimo, stvarno se mučimo bez vode”, rekla je Gordana Brkić.

U zaseoku Ćopići, nešto bolja situacija. Oni su bez vode samo po tri, četiri mjeseca godišnje. Iako su sami sebi pravili bazene i nabavljali pumpe, kažu nikakve vajde od toga, jer je unazad desetak godina oslabila snaga potoka iz kojih su crpili vodu.

“Kad bude vrućina velika, ne bude kiša, onda presuše bazeni , onda postaje problem i sa vodom, nema kupanja, nema pranja ,onda nosimo u kantama i snalazimo se kako ko, i tako godinama”, rekao je Miro Ćopić iz zaseoka Ćopići.

Probleme vodosnabdjevanja za 30 stanovnika iz okoline Prijedora i Banjaluke mogao bi da riješi vodovod Crno vrelo. Natavak radova na ovom vrelu ozvaničili su gradonačelnici Banjaluke i Prijedora, zajedno sa premijekom Srpske, Željkom Cvijanović. Izgradnja primarnog vodovodnog sistema trebalo bi da bude završena ove godine.

“Od predviđene tranše od dva miliona KM koje su neophodne za nastavak realizacije ovog projekta , mi smo uplatili 500.000 a u narednom periodu će se kako to bude bilo potrebno za izvođenje radova prebacivati i ostale tranše”, rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Međutim, i nakon izgradnje primarnog vodovoda iz slavina u kućama voda neće poteći još nekoliko godina. Za to je potrebno izgraditi još četiri podsistema, koji će se graditi jedan po jedan, a samo za podsistem Zvijezde koji je prvi na listi, neophodno je izgraditi oko 40 kilometara sekundarne mreže. Imovinsko-pravni odnosi nisu rješeni i sve to će potrajati godinama, priznao je i sam gradonačelnik Banjaluke.