Voćari hoće veće podsticaje, smatraju da su mljekari privilegovani

Više ne pristajemo na mrve od poljoprivrednog budžeta i hoćemo, fiksno, 12 do 15 miliona marka godišnje, deset feninga po kilogramu proizvedenog voća, pedeset feninga do marke za sadnicu, 300 litara nafte po hekatru i da se zna da je to naše – poručuju ogorčeni voćari ministru Stevi Mirjaniću na početku pregovora o ovogodišnjem pravilniku o poljoprivrednim podsticajima.

Dok im stiže im odgovor da će pokušati da se dogovore, voćari poručuju da Ministarstvo godinama podstiče i razvija samo sektor mljekarstva a druge, posebno voćarski, zapostavlja.

“Mljekari uzimaju najviše sredstava iz budžeta, a da ne kažem da najviše subvencije imamo u RS, od kompletnog regiona i čitave Evrope. Nigdje nema veće subvencije od 10 – 12 feninga po litru. Srbija ima 14 feninga, a naša je 30 feninga. Mi smo razočarani i u ministra, ministarstvo, njegove saradnike što nisu ispoštovali minimum udruženja koja svaki dan insistiraju i mole ministarstvo da nam pomognu”, izjavio je Dragoja dojčinović, predsjednik Udruženja vočara RS.

Razgovaraćemo sa poljoprivrednim udruženjima a nakon toga i sa Savezom pa ćemo da vidimo šta se može, kažću u Ministarstvu poljoprivrede. I sami priznaju da su mljekari favorizovani.

“Mi mljekarstvo podržavamo, kao što se podržava i u drugim zemljama. Mljekarstvo je nosilac razvoja poljoprivrede i mljekari i dobijaju iz tog razloga najviše podsticaja”, kaže Aleksandar Macanović, portparol Ministarstva poljoprivrede RS.

Takvim odnosom uništiće i ovo malo voćarstva koje je već na koljenima, kaže Dojčinović. Mljekari kratko poručuju – s tim nemamo ništa. Iz njihovog udruženja stiže odgovor da je računica jednostavna.

“Pet i po hiljada proizvođača mlijeka imamo u RS. A njih svih drugih nema pet hiljada komercijalnih gazdinstava, a mi učestvujemo i u drugim proizvodnjama, prema tome, sasvim normalno onaj ko proizvodi da dobija. Ne mogu oni dobiti za jabuke koje su uvezli iz Poljske. Neka stanu malo”, rekao je Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja mljekara RS.

Ništa od stajanja, uzvraćaju voćari. Poručuju da od većeg dijela budžetskog kolača za podsticaje neće odustati.