Vlasti se dosjetile, Robne rezerve dobile struju!

Nadu da i od njih neće ostati samo tabla s natpisom, zaposlenim u Robnim rezervama RS jutros je probudila – sijalica. Nakon priloga ATV-a o rezervama u mraku, neko se dosjetio da plati dug za struju.

Poslije devet dana mraka u Robnim rezervama je konačno svanulo, barem tehnički. Jutros im je uključena struja.

Sijalice su vratile optimizam među radnike. Svjetlo im je, kažu, osnova da se nadaju da će i njihove plate doći na red. Pred kameru ni ovaj put nisu htjeli, kažu doći će i za to vrijeme.

Razloga za zadovoljstvo imao je i direktor Mirko Marčeta. Razgovorljiviji nego prošli put, poručio je da su Robne rezerve u svako doba spremne da pomognu stanovništvu.

“U slučaju da sad Banjaluku potrese kakav zemljotres, kao 1969. godine, da li bi mi, odnosno Robne rezerve, bili u stanju da odgovorimo na nešto takvo? Na neki način bi, odgovorili bi. Kako, s čim, imamo li konzerve, ćebad, bilo kakvu hranu? Pa, ima određeno, što bi bilo u prvi mah, normalno, u prvi momenat odgvorili bi na te izazove”, rekao je Mirko Marčeta, v. d. direktora JP Robne rezerve RS.

Čega i koliko ima na zalihama u Robnim rezervama, znaju u preduzeću i u resoru trgovine, kaže premijerka. Ona tim podacima ne raspolaže, ali zato tvrdi da interresorna radna grupa radi punom parom na novom zakonu o Robnim rezervama. Uz poruku da rješenje nije moguće iznjedriti preko noći.

“Ako očekujete da vam ja sad ispričam po komad šta tamo postoji, ja to naravno nisam u mogućnosti, niti to sada treba da znam. Oni mogu da intervenišu kada je to potrebno. Intervenisali su kad je bila poplava i sve druge situacije u kojima se zahtjevala ta vrsta intervencije. Intervenisaće i ubuduće, ali promijeniće svoj status”, rekla ke Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Promjenu statusa, i to na računima u banci, sa nestrpljenjem čekaju radnici. Novembarska plata odavno je potrošena.