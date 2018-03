Vlasti izmjerile zadovoljstvo građana

Dobojlije su zadovoljne javnim uslugama i radom lokalne uprave, pokazalo je mjerenje gradskih vlasti.



Četiri stotine sugrađana koji su došli na njihova vrata tokom prošlog decembra pitali su o komunalnim uslugama, odnosu zaposlenih, dostupnosti političara, a zadovoljstvo nekim od tih stavki premašuje 80 odsto.

Rezultati su možda i tačni, ali je metodologija upitna, kažu u Forumu za zaštitu potrošača jer oni imaju drugačije podatke.

“Mali broj, odnosno sedam odsto građana zna šta su komunalne usluge i šta su usluge kad ih pitate jer većinom ljudi pomisle eto ja sam došao u zgradu uprave, grada opštine, dobio sam šta mi treba“, rekla je Snežana Šešlija iz Foruma za zaštitu potrošača Doboj.

Ljubaznost, rad administracije i njihova brzina su na vrhu ljestvice, a slijede vodosnabdijevanje i odvoz smeća. Mi smo dobili drugačije odgovore:

“- Drugi troše vodu oni meni sat uvrnu dolaze ostavim sat odvrnut nekoliko mi puta dolaze da isključe vodu ja kažem tuđi dug neću plaćat ja koliko trošim ja plaćam.

– Mislim najviše treba poraditi na odvozu smeća i tog prevoza kabastog otpada da se to ne baca sa strane.

– Što se tiče odvoza smeća i rasvjeta, odvoz jesam zadovoljan, voda jesam , rasvjeta ne, čišćenje ne to je katastrofa u Doboju. Razmak između zgrade kad se gradi treba jedna i po visina zgrade da bude zeleni pojas to u Doboju nema“, kažu Dobojlije.

Da ima nezadovoljnih kažu u Forumu potrošača pokazuju hiljade sudskih sporovoa zbog komunalnih usluga. Prema gradskoj anketi nezadovoljstva i to 60 odsto ima tek sportskim i kulturnim dešavanjima, iako su česta. Trećina Dobojlija zadovoljna je i redovnim terminima kod gradonačelnika i živim prenosima sjednica skupštine u lokalnim medijima. Međutim, trećina građana u gradskoj anketi odgovorila je sasvim suprotno.

(ATV)