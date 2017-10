Vlast u Sarajevu zavisi od jednog glasa

Već na narednoj sjednici bh. parlamenta za dva dana u Sarajevu svi će ponovo da broje i prebrojavaju.

Nakon što je Đorđo Krčmar napustio SDS i najavio da će djelovati kao nezvisni poslanik, matematika kaže da odluke u Sarajevu i zvanično zavise od jednog glasa aktuelne većine. Ako se može i reći da postoji, jer su mnogi svjesni da već odavno sve lici na haos u kome broj ruku uglavnom zavisi od tačke do tačke.

“Pa to pitajte one čiji klubovi se osipaju, oni su doveli do ove situacije, prvo SDA, pa SDS”, rekao je Damir Arnaut, poslanik SBB-a u bh. parlamentu.

“Pa parlamentrne većine nema i ona će zavisiti od tačke do tačke. Mi ćemo glasti za one tačke koje su u interesu RS”, rekao je Borislav Bojić, poslanik SDS-a u PD PS BiH.

Na sutrašnoj zajednickoj sjednici oba doma bh. parlamenta ponovo bi se trebalo govoriti o haosu među vladajućom koalicijom i načinu funkcionisanja bh. parlamenta i Savjeta ministara. Opozcija i dalje vjeruje da je izlaz iz cijele situacije u rukama predsjedavajućeg Denisa Zvizdića.

“Savjet ministara nema većinu i zato bi bilo potpuno politički korektno i moralno da Zvizdić ponudi svoj mandat”, rekao je Staša Košarac, posalnik SNSD-a u bh. parlamentu.

U svakom slučaju medju 22 poslanika koja trenutno imaju oni koji sjede u Savjetu ministra je i jedan poslanik HDZ-a 1990 , koji glasa po soptvenom nahođenju. Matematika po svemu sudeći više ne inetersuje poslanike, koji su dio vladajuće većine, niti stanje u bh. parlamentu.

“I dok nije bilo ovih rasprava o tome da li postoji parlamentrna većina ili ne postoji postojala su razlicita glasanja kada su pojedini zakoni u pitanju, pa ste imali članove opozicije koji su podržavale zakone, i članice većine koje nisu podržavale zakone”, rekao je Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajućeg PD PS BiH.

Da stvar bude još komplikovanija u Sarajevu , poslanici SBB-a , koji su dio vlasti uglavnom se ponašaju kao opozicija. Nedavno je od predsjedavajućeg Savjeta ministra zatraženo da skupi potpise poslanika koji ga podrzavaju , ali je on to odbio da učini, a neopravdanim je smatrao i pozive na ostavku, koje mu je nekoliko puta slala opozicija u bh. parlamentu.