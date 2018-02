Vlaseničani nakon olujnog vremena bez pomoći za sanaciju objekata

Mjesec i po poslije olujnog nevremena, u Vlasenici se malo šta promijenilo. Komisija za štete je obišla sve redom, ali od opštine do danas niko nije dobio ni marke.

“Para nemaju, da su i oni u teškoj situaciji, pitam ima li išta od Vlade, iz Banjaluke, ipak su to vremenske nepogode, valjda imaju ti fondovi, kažu da je to na dugom štapu, pokrio si, to je najvažnije”, kaže Mitar Lazić iz Vlasenice.

“Dolazili su dvoje, samo su uslikali i zapisali ime i prezime i to je to. Ništa dobio nisam, niti se nadam“, kazao je Borislav Todorović iz Tugova.

U opštini priznaju da para nemaju, jer su kažu naslijedili velika dugovanja od prethodnika. Od Crvenog krsta dobili su crijep koji su podijelili onima čije kuće nisu bile pod limenim krovom. Sada spremaju analizu procijenjene štete koja će biti adresirana na Vladu RS.

“Znači ukupna šteta od tog nevremena što se desila u Vlasenici je oko million maraka. To su ogromne pare, a sama činjenica da je ovo druga godina kako smo mi preuzeli poziciju i ja kao načelnik opštine, mi smo zatekli dug negdje oko pet miliona maraka“, kaže Miroslav Kraljević, načelnik opštine Vlasenica.

U opštini građane pozivaju na strpljenje, jer su i federalnim vlastima uputili apel da saniraju pomoćne objekate povratnicima u Vlasenici. Do sada je jedino stigla informacija da je Vlada odobrila novac za sanaciju osnovne škole, ali pare na račun opštine još nisu legle.

“Procjenjena šteta je na 94 hiljade KM i do sada što smo ovo uradili smo zajednički prikupili sredstva od donator, nešto nam je opština pomogla, a očekujemo i pomoć Ministarstva tako da bi smo mogli zatvoriti tu finansijsku konstrukciju“, rekla je Danka Kezunović, direktor O.Š.” Vuk Karadžić” u Vlasenici

Zbog sancije krova I gornjeg sprata škole, učionice su još prazne, a nastava se izvodi u srednjoj školi I prostorijama Univerziteta Istočno Sarajevo. Prema podacima opštinske Komisije olujni vjetar napravio je štetu na 365 objekata u Vlasenici.