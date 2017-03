Vlajki: Naziv SDS-ove deklaracije cinično ironičan

Univerzitetski profesor Emil Vlajki ocijenio je da je naziv deklaracije SDS-a o zaštiti Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i ubrzanog puta ka EU, kao strateškim ciljevima Republike Srpske, cinično ironičan, te da predlagač, da je zaista bio zainteresovan za dobrobit Srpske, ne bi dozvolio, tokom svoje vladavine prenos više desetina nadležnosti sa ovog entiteta na nivo BiH.

“SDS u deklaraciji ocjenjuje neprihvatljivim dokument evropskog parlamenta o federalizaciji BiH, navodeći da je štetan za Srpsku, jer stavlja u pitanje teritorijalnu podjelu označenu izvornim Dejtonom, iako od njega nije moglo biti štete po Srpsku, već jedino po Bošnjake, stvaranjem trećeg, hrvatskog entiteta na području Federacije”, naveo je Vlajki.

On je dodao da je čudno što je u odbranu bošnjačke negativne reakcije stao Savez za promjene, napominjući da je već jednom izgubio izbore radi svojih probošnjačkih stavova, a da sada ponovo radi istu stvar.

Vlajki navodi da je formulacija da deklaracija insistira na “ubrzanom putu BiH prema EU “u najmanju ruku smiješna”, ocjenjujući da ovakva BiH, koja kao i Turska ima većinsko muslimansko stanovništvo, nikada neće ući u EU, ako za dvadesetak godina bude i postojala.

“Ali, ako je evropski put krajnje neizvjestan i krajnje dug, put u NATO to nije. Cilj je krajnje otvoren sekularnog dijela bošnjačkog političkog establišmenta da BiH uđe ubrzano u NATO, što je u uslovima novog hladnog rata kojeg Zapad vodi protiv Rusije, apsolutno štetno po Republiku Srpsku. Na taj način se međusobno sukobljavaju Srbi sa ove i one strane Drine”, naveo je Vlajki i zapitao zašto SDS to podržava.

On pita zašto u deklaraciji nema nijedne riječi o vojnom statusu, o vojnoj neutralnosti BiH, napominje da se Srbija obavezala da će vojno biti neutralna, te ističe da ćutanje predlagača o tome i aktuelna kampanja koja se nametljivo vodi za ulazak BiH u NATO, direktno škodi interesima Srbije.

“Zašto u deklaraciji, osim više puta ponovljenog `ubrzanog puta u EU`, nema ni riječi o saradnji BiH sa drugim političkim i ekonomskim savezima u svijetu, posebno okupljenim oko Kine i Rusije”, pita Vlajki.

Vlajki ističe da SDS održava usku saradnju sa “narodnom partijom”, kao što je SDA, koja smatra Srpsku “genocidnom tvorevinom” i koja nikada nije stavila u pitanje osnovni postulat Alije Izetbegovića “u državi sa muslimanskom većinom, sveta je dužnost muslimanskog življa da organizuje tu državu prema pravilima šerijata, a šerijatska država je inkompatibilna sa zapadnim koncepcijama države”.

“Kako vi, kao predlagač prešutno želite ovakvu BiH, a koju ne žele ni Srbi, ni Hrvati? Može li ikada jedna šerijatska država ući u EU? Zašto se u Deklaraciji niste ogradili od ovakvih navoda vaših koalicionih partnera u vlasti na nivou BiH?”, upitao je Vlajki.

Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske juče su razmatrali Prijedlog deklaracije o zaštiti Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i ubrzanog puta ka EU, kao strateškim ciljevima Republike Srpske, čiji je predlagač SDS.

(Srna)