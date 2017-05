Vladin trokorak za rezove u OC “Jahorina”

Slijede radikalni rezovi u Olimpijskom centru “Jahorina“. Pod udarom sve većih gubitaka Vlada je odlučila da pokrene proces restrukturisanja tog preduzeća. Pokušaće da rješenje pronađu u tri koraka.

“ Prvi je da se u najkraćem roku, to je u roku od 30 dana, dostavi kako i na koji način obaviti razdvajanje ugostiteljstva od vertikalnog transporta i drugi pravac je da se što prije održi sastanak sa Republičkom geodetskom upravom za uknjižbu imovine koja pripada OC i RS. Treća faza koja je najvažnija – da se svi ti objekti i sva imovina prodaju“, rekao je Predrag Gluhaković, ministar trgovine i turizma RS.

Izlicitirao je Gluhaković da bi se odvajanjem ugostiteljstva od skijališta i prodajom objekata moglo zaraditi od 20 do 30 miliona maraka. Smatra da bi to bilo dovoljno za završetak poslednje faze osnježavanja planine. Koji su to tačno objekti koji bi se našli na dobošu danas nije bilo raspoloženih da pojasne.

U OC “Jahorina “ pred kamere niko ne želi da izađe, kažu da je to i naređenje resornog ministarstva. Za ATV kratko iz menadžmenta poručuju da narednih 15 do 20 dana moraju da završe plan rekonstrukcije, jer je to i domaći zadatak koji je Ministartsvo dalo Olimpijskom centru.

I dok sadašnji v.d. direktora Goran Brčkalović vješto izbjegava medije, doskorašnji direktor OC “Jahorina “ Velibor Lazarević progovara. Tvrdi da je njegov menadžment odavno uradio analizu stanja i Vladi ponudio jednostavno rješenje.

“Neke dvije faze su bile prijedlog tog rješenja. Prvi dio je bio da se nastavi investicioni ciklus od strane zaduživanja, odnosno uzimanja novih finansijskih sredstva od ERBD-a od 10 miliona evra za završetak sistema za vještačko osnježavanje, kao i ljetnog sadražaja. Preduslov je bio da se rješe obaveze prema IRB-u, dok drugi dio koji je bio predlagan od strane našeg menadžmenta je bio da se krene u pregovore sa ‘Skijalištima Srbije’“, rekao je Velibor Lazarević, bivši direktor OC “ Jahorina “

Vlada tada nije dala zeleno svjetlo, a dug je sada dostigao 22 miliona maraka. Ministar Gluhaković sada najavljuje da će biti preuzete i obaveze Olimpijskog centra prema Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske. I oni koji su najviše kritikovali vjerovali su da su “Skijališta Srbije” mogla vratiti nekadašnji sjaj olimpijskoj ljepotici. Sada je, kažu SDS-ovci, sve upitno.

“ Nisam ja protiv privatizacije, nismo mi protiv, ali jednostavno kad nismo uspjeli uvući ‘Skijališta Srbije’, gdje je po meni najbolje rješenje bilo da se uključe sa jednim dijelom, sa svom imovinom, to bi bilo neko rješenje. Međutim, što se tiče svih ovih investitora koje je Vlada dovodila i koje planira da dovede, ja nisam optimista“, rekao je Bojan Ninković, predsjednik Opštinskog odbora SDS-a Pale.

Sada je glavno pitanje može li se vladin plan realizovati do početka zimske sezone. Najavljeno razdvajanje ugostiteljstva od skijališta mora da odobri nadzorni odbor koji tek treba da se formira nakon zatvorenog konkursa. Na kraju sve mora da potvrdi i Skupština akcionara Olimpijskog centra.