Vladika Grigorije: Žene u crkvi Hristovoj jednake sa muškarcima

Njegovo preosveštenstvo vladika zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije rekao je da se danas na dan Svetih žena mironosica može slobodno reći da se slavi ljudski rod uopšte, a u tom ljudskom rodu najviša bića su žene koje su u crkvi Hristovoj jednake sa muškarcima.

“Kad ovo kažem znam da i dalje postoje ljudi koji misle da ovo nije tako. Zato bi dobro bilo da se podsjetimo Svetog jevanđelja koje nas upravo uči da je tako. I današnja pjesma koju smo pjevali govori u slavu ženskog roda, jer kaže da je Isus Hristos prvo ženama mironosnicama rekao ‘radujte se’, njima se obratio, a ne apostolima”, istakao je vladika Grigorije.

On je u besjedi vjernicima nakon služenja Svete arhijerejske liturgije u Hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju naveo da je njegov glavni utisak kada je riječ o tome zašto su žene prve vidjele vaskrslog Hrista, činjenica da su one ostale pod krstom dok su se apostoli razišli.

“Ako bismo opisali život žena usmjernih ka Bogu, moramo priznati da žene imaju jednu vrlinu koja ih stavlja ispred nas muškaraca a to je spremnost na žrtvu. Ako bismo htjeli da opisujemo šta je to žena u ovom svijetu, u našem narodu najtačnije bi bilo reći to je živa žrtva. Opet će neko reći da je obrnuto, ali ako je žena kćerka, supruga, majka – ona nije ništa drugo nego žrtva.

Ako se sjetite svoje kćerke, majke, supruge, sjetite se i kako one neprestano služe svima, i kako im to nije teško, zato što su one prihvatile žrtvu i da budu žrtva. I sad neko može reći kako to i nije neka velika slava i čast biti žrtva, ali ako gledamo Hristovim i hrišćanskim očima veće časti i veće moći od služenja nema. A to nas je Hristos naučio”, istakao je vladika Grigorije.

On je rekao da su žene u našem narodu i te kako spremne da služe, da se žrtvuju.

“Otuda je važno da shvatimo kako crkva Hristova i Hristos gledaju na ženu kao na uzvišeno biće zbog njene spremnosti na žrtvu i na služenje. Pogledajte brojne žene kroz istoriju crkve, sve žene koje su pokazale neizrecivu spremnost na žrtvu. Ne morate gledati samo one žene koje su u kalendaru. Pogledajte bilo koju ženu oko nas koja služi, koja je spremna na žrtvu i vidjećemo koliku je Gospod dao snagu i čvrstinu ženama. NJihovo služenje i njihova spremnost na žrtvu čini ih u jednom smislu većima od nas muškaraca”, dodao je vladika Grigorije.

On je naglasio da u današnjem prazniku možemo da shvatimo da je Hristos otkrio svijetu ono što svijet jedva može da vidi.

“On se oslanjao na žene mironosice, njima je vjerovao, njima je istinu otkrivao, jer je znao da su spremne na žrtvu i da će do kraja ostati uz njega. Zato je važno da mi kao hrišćani naučimo da muškarci nisu veći od žena ni da su važniji Bogu od žena. Isto tako je važno da shvatimo da ni žene nisu veće od muškaraca, već da smo jedni pred Bogom. Pred Bogom nema razlike, već samo potrebe i poziva da se žrtvujemo jedni za druge, da budemo jedni drugima na usluzi a ne da jedni druge pokušavaju potčiniti”, naglasio je vlaadika Grigorije.

On je ukazao da u hrišćanstvu ne bi smjelo tako da bude. “U hrišćanstvu bi trebalo da bude ‘ja tebi služim, ti meni služiš’, i da se otimamo ko će kome više služiti, ko će prema kome biti bolji, pažljiviji, ko će se za koga više žrtvovati. Nikakve potrebe nema za dominacijom”, poručio je vladika zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije.

