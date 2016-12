Vladika Grigorije i biskup Uzinić: Mržnja i neprijateljstvo su najveći grijeh

Vladika zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije i biskup dubrovački Mate Uzinić pozvali su narod i političare da slijede put pomirenja i približavanja, ističući da su mržnja i neprijateljstvo najveći grijeh.

Vladika Grigorije i biskup Uzinić učestvovali su sinoć u Dubrovniku na “Večeri Svetom Vlahu”, koje je Srpska pravoslavna crkva /SPC/ organizovala u čast sveca zaštitnika grada prvi put u istoriji ovog grada.

Veče je održano povodom jubilarne 1700. godine od mučeništva Svetog Vlaha, čemu je SPC željela da doprinese otvarenjem izložbe ikona Svetog Vlaha, slikanih na način pravoslavnog Istoka, a na svečanosti je nastupio i Hor smjera za crkvenu muziku Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji je izveo kompozicije pravoslavne duhovne muzike, kao i gudački kvartet profesora Srednje muzičke škole iz Trebinja.

Vladika zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije rekao je da Srpska pravoslavna crkva ovom manifestacijom želi prinijeti makar jedan kamen u građevinu jedinstva – “kamen umiven suzama zbog naše ishitrene i nepromišljene razdijeljenosti, zbog razorenih gradova i crkava, zbog razorenih domova, sela i imanja”.

“Nemamo pretenzije da kažemo da ćemo napraviti kuću ili zgradu, ali možemo dati kamen u svrhu izgradnje mira i dobrote”, poručio je vladika Grigorije.

On je u priči koju je pročitao na večeri, a koju je posvetio Svetom Vlahu, naveo da SPC prinosi taj kamen sa vjerom i nadom u vječni Jerusalim koji dolazi odozgo, od Oca svjetlosti.

“Ova izložba, ovaj mali koncert, ovaj naš susret povodom 1700. godišnjice mučeničke i slavne smrti Svetog Vlaha takođe je u izvjesnoj mjeri odgovor na pitanje da li je Sveti Vlaho naš i jesmo li mi njegovi, odnosno jesmo li Onoga za koga je on postradao – jesmo li Hristovi. Stoga se svi zajedno, i svaki za sebe, zapitajmo da li svojim daljim dijeljenjem, bilo svjesno bilo nesvjesno, raspinjemo onoga koji se dobrovoljno raspeo za nas i za naše skupo plaćeno jedinstvo”, rekao je vladika Grigorije.

Episkop Grigorije u obraćanju je upitao čiji je Sveti Vlaho.

“Zamislite samo da smo imali pravilan odgovor na ovo pitanje prije 20 i više godina. Da li bi tada oni koji su upravljali projektile na Dubrovnik to činili da su znali da je Sveti Vlaho i njihov? I da li bi oni koji su minirali pravoslavnu crkvu Svetog proroka Jeremije u selu Začula nadomak Trebinja tako lako pritisnuli dugme da su znali da je njihov i naš Sveti Vlaho jednako slavljen upravo u toj crkvi? Zar je bilo potrebno da Jeremija još jednom gorko zaplače nad razorenim Jerusalimom u našim dušama”, dodao je vladika Grigorije.

Biskup Mate Uzinić istakao je u svom obraćanju da je Sveti Vlaho svetac hrišćanskog Istoka koji je i do sada ujedinjavao hrišćanski Istok i hrišćanski Zapad.

“Radostan sam što se to nastavlja u Dubrovniku i što Sveti Vlaho i dalje ujedinjuje, a nadam se da će podstaći i sve nas da više poradimo na međusobnom približavanju i traženju tačaka koje nas povezuju kao što nas povezuje Sveti Vlaho”, rekao je biskup Uzinić.

On je rekao da je odnos dvije crkve u Dubrovniku jako dobar. “Nastojimo da ga izgrađujemo međusobnim susretima, ne samo na ovakvim događajima, već i na zajedničkoj molitvi. Imamo međusobno poštovanje i uvažavanje i mislim da je to dobar temelj. To što mi radimo trebalo bi da se spusti i na naše vjernike koji bi trebalo da traže ono što nas povezuje, a ne ono što nas dijeli”, poručio je Uzinić.

Sveštenik iz Trebinja Dražen Tupanjanin rekao je da je Sveti Vlaho pozivao da se sagledaju zajedničke vrijednosti koje dijele svi hrišćani, te da se hrabro prihvate savremeni i budući izazovi.

Ovom večeri SPC je prvi put nakon ratnih dešavanja “izašla u grad” izvan svojih crkvenih zidina sa željom da se obrati susjedima i pokuša dati doprinos veličanju hrišćanskih vrijednosti.

Grad Dubrovnik je pozitivno odgovorio na tu inicijativu prihvativši da u program svečanosti godišnjice Svetog Vlaha uvrsti i pravoslavce iz ovog grada.

Autori izložbe su akademski umjetnici i ikonografi Darijo Stanimirović i Stevan Kovačević, koji je i sveštenik SPC u Dubrovniku, koji su putem svojih petnaestak radova ispričali likovnu priču o Svetom Vlahu i pravoslavnoj ikonografiji.

Osim ikona Svetog Parca Dubrovačkog, posjetioci izložbe mogu vidjeti i originalne novoosmišljene kompozicije dolaska relikvija Svetog Vlaha iz Konstantinopolja u Dubrovnik, prikaz Svetog Vlaha kao zaštitnika i veterinara, te scena mučeničkog stradanja.

Veče Svetog Vlaha, koju je organizovala SPC, izazvala je veliku pažnju u Dubrovniku i bila je jako posjećena.

Posjetioci su je ocijenili kao istorijski događaj, ne samo za SPC u Dubrovniku, već za cijeli grad, ali i odnose dvije crkve i dva naroda na ovom području.

Osim uglednih gostiju iz Dubrovnika, na večeri su bili prisutni i gosti iz BiH među kojima predstavnici Misije OEBS-a, te gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.