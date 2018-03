Vladajuća koalicija potpisala sporazum, nisu otkrili imena

Milorad Dodik, Marko Pavić i Petar Đokić stavili su potpise na Sporazum o predizbornoj i postizbornoj saradnji.

Lideri tri stranke poručili su da će koalicija dati odgovore na sve izazove, dodatno stabilizovati Republiku Srpsku i da su uvjereni da će ostvariti najbollji rezultat u istoriji.

“Mi smo veoma optimistični, svi pokazatelji koji pokazuju kakvo je stanje i raspoloženje javnog mnjenja u tom pogledu govori da ova koalcijia se kreće između 60 i 75 odsto podrške, ukupne podrške na svim nivoima, zbirno” , kazao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

“Naš odgovor je uvijek da smo mi garant stabilnosti vlasti u RS, da ćemo i u buduće biti poštovaoci Dejtonskog mirovnog sprozauma. Da ćemo poštovati Ustav RS i BiH i da ćemo se u budućem periodu skoncentrisati na ekonomiju i zapošljavnje kao dva najveća problema koja su trenutno u Republici Srpskoj”, rekao je Marko Pavić, predsjednik DNS-a.

Koalicioni partneri dogovorili su se da SNSD da oba kandidata, za predsjednika i srpskog člana Predsjedništva BiH. Preostale funkcije biće podijeljene na osnovu izbornih rezultata. Ipak, imena kandidata nisu saopštena.

“O kandidatima ćemo odlučivati svi zajedno i doći ćemo opet ovdje svi zajedno i veoma jasno saopštiti ko su. Danas smo potpisali sporazum koji nije opterećen tim stvarima, ali svakako smatramo da trebamo u dogledno vrijeme, kada za to se stvore uslovi to učiniti. Ja ne tvrdim da se ne zna, veoma se dobro zna i jedno i drugo i svako mjesto. Ali u svakom slučaju, mislim da je naše pravo da odredimo kada ćemo to saopštiti”, rekao je Dodik.

“Mi danas nismo okupljeni oko toga ko će gdje na kojoj funkciji biti u budućnosti. Danas smo se okupili oko ideje da nam je najvažnije ubrzani rast i razvoj Republike Srpske. Snažna Republika Srpska koja stvara stabilnost u BiH, na principima naše politike. Nismo zadovoljni onim što je u prethodne četiri godine urađeno ili rađeno u BiH jer smo kao republika od toga imali veliku štetu”, rekao je Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije.

Stranke vladajuće koalcije su se dogovorile da pojedinačno izlaze na parlamentarne izbore, ali su ostavile prostor da će još razgovarati o tome kako će nastupiti, zajednički ili posebno, na nivou BiH. Lideri su dogovorili i da konačan, garantovani odnos u raspodjeli bez obzira na rezultate izbora za Socijalističku partiju bude deset odsto u budućoj koaliciji, a za DNS 15 odsto.