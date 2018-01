Vlada uplatila pet miliona KM, ko će u penziju?

Do kraja godine, u penziju će, poslije duge neizvjesnosti, moći još radnika propalih državnih preduzeća, akcionarskih društava i zemljoradničkih zadruga.

Vlada je odobrila pet miliona maraka za povezivanje staža bivšim radnicima kojima poslodavci nisu uplaćivali doprinose. Iako se ne zna ko će do kraja godine postati penzioner, jer spiskovi nisu gotovi, pravo mogu da ostvare svi koji će do decembra navršiti 65 godina starosti ili 40 godina staža, bez obzira na to koliko im se duguje za doprinose.

“Ovo jako dobro dođe onim osiguranicima koji prosto, na drugi način ne mogu zatvoriti taj period koji nije pokriven uplatama. Kroz ovaj program moći će da ostvare pravo na starosnu penziju”, rekao je Tihomir Joksimović iz Fonda PIO RS.

U penziju ne može skoro 12 hiljada bivših radnika državnih preduzeća. Za godine provedene u Fruktoni, Čajavecu, Incelu, i mnogim drugim nekadašnjim gigantima, prolaze i prošli su, kažu, kroz pravu agoniju. Mnogi nisu mogli da čekaju, pa su sami sebi uplaćivali doprinose dok nisu ispunili uslove za penziju. Pred kamere malo ko smije. Kažu, ljuti su i razočarani i ne znaju više koga da krive. Oni kojima Vlada još nije upatila, plaše se da neće stići na red. Radnici Jelšingrada prevazišli su problem. Uglavnom, kako kažu, zahvaljujući svojoj borbi, riješili su sudbine više od hiljadu ljudi.

“Mi smo uspjeli da riješimo oko 1200 radnika, i to smo bili sa skoro 11 godina staža u zaostatku. Tako da su se tu cifre kretale negdje oko osam miliona ukupnog duga. Nešto je konverzijom bilo isprebijano, a ostalo je nama Vlada isplatila”, rekao je Jovica Knežević, bivši radnik FAM Jelšingrad.

Do kraja januara Fond PIO će pozvati one koji ispunjavaju uslove da se prijave, a spiskove će na potvrđivanje poslati Ministarstvu rada. U svakom slučaju, proces će potrajati nekoliko mjeseci.

“Fond rješenjem odobrava pojedinačnu uplatu i to prosleđuje Komisiji za socijalno zbrinjavanje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Komisija cijeni ispunjenost uslova za pojedinačnu uplatu doprinosa, a potom utvrđuje Prijedlog odluke za odobravanje uplate. Sve to prosleđuje Vladi Republike Srpske koja donosi konačnu odluku”, ističu u Fondu.

Za trinaest godina, kroz program socijalnog zbrinjavanja prošlo je 60 hiljada ljudi. Vlada je, uglavnom na povezivanje staža, do sada dala 178 miliona maraka.