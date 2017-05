Vlada srušila novu srebreničku vlast

Vlada je srušila novoformiranu opštinsku vlast u Srebrenici. SNSD-ove žalbe su urodile plodom, jer su sve odluke sa aprilske sjedinice proglašene nevažećim.

To znači da se na srebrenički tron vraćaju smijenjeni SNSD-ovci, koji su, zajedno sa DNS-om i frakcijom SDA opozicija dva mjeseca. Iz Vlade pojašnjavaju da, zbog nezakonitosti, za njih se ta dva mjeseca nikada nisu ni desila. Oni koji imaju najviše ruku u skupštini, tvrde da je sve učinjeno kako bi se funkcionerima načelnikove stranke obezbjedio povratak u fotelje.

“Ovdje je u pitanju skupštinska većina, da , evo, i ako je bilo eventualnih propusta, mi ćemo te propuste na narednoj sjednici skupštine otkloniti”, rekao je Alija Tabaković, osporeni predsjednik SO Srebrenica.

“Želja Vlade jeste da uđe u sudski proces, da to odugovlači dvije, tri godine, a da njihovi puleni ostanu na vlasti. Dakle, ne poštuje se demokratija, ne poštuje se izborni zakon, ne poštuje se volja većine”, kazao je Momčilo Cvjetinović, predsjednik kluba odbornika SDS-a i SRS-a u SO Srebrenica.

Prekršili su baš onaj zakon na koji se pozivaju, poručuju iz Ministarstva lokalne samouprave. Priliku za otklanjanje problema, poručuje Lejla Rešić, neće imati.

“Došlo je do dopunjavanja dnevnog reda, do imenovanja i razrešavanja lica. Dakle, protivzakonito. Mi idemo dalje prema nadležnom sudu koji će utvrditi određene procedure, ali dok oni ne završe svoje, ovi akti ne postoje u pravnom saobraćaju”, rekla je Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave RS.

Funkcioneri koji su smijenjeni krajem marta ne kriju zadovoljsto. Kažu, drugačiji ishod nisu ni očekivali.

“Mi želimo da uredimo funkcionisanje organa opštine Srebrenica, na čelu sa SO. Nadam se da će u narednom periodu biti intenzivni razgovori, i da će doći do kvalitetnih rješenja”, izjavio je Radomir Pavlović, smijenjeni potpredsjednik SO Srebrenica.

Načelnik opštine Srebrenica, Mladen Grujičić, poručuje da je, u prethodna dva mjeseca svakako sarađivao sa smijenjenim funkcionerima. Uskoro očekuje epilog.

“Htio sam da Ministarstvo lokalne samouprave da svoj sud da li je bilo nepravilnosti. Mi smo znali da je bilo nepravilnosti, i na to smo im ukazali. Dakle, oni koji su imenovani su i razriješeni, i sve se vraća na staro”, rekao je Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.

Na sjednici koju je osporila Vlada Srpske, četiri odbornika iz SDA su, uz pomoć dva SDS-ovca i još pet odbornika, smijenili cijelo opštinsko i skupštinsko rukovodstvo. Kasnije je uslijedila i smjena direktora javnih ustanova. Svi odbornici srebreničke skupštine očekuju prvu narednu sjednicu. Jedni se nadaju ostanku u foteljama, drugi novoj skupštinskoj većini.