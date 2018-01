Vlada Srpske odustala je od restrukturisanja duga

Vlada Srpske odustala je od dugo najavljivanog restrukturisanja duga. Bar za sada.

Ako je suditi po objašnjenju ministra finansija taj plan je prolongiran za neka lošija vremena. Više nam ne treba ino partner koji bi rasteretio republički dug, pojašnjava Zoran Tegeltija. Kaže da Srpska uredno vraća kredite i da budžet više nije u problemu.

“U trenucima kad smo mi govorili o restruktuiranju naših obaveza govorili smo u trenucima kad smo imali mnogo lošiju naplatu i direktnih i indirektnih poreza – i kada smo imali mnogo lošije kamate na domaćem tržištu. Ja mislim da, u ovom trenutku, budžetu RS nema potrebe za restruktuiranjem svojih obaveza”, izjavio je Zoran Tegeltija, ministar finansija u Vladi RS.

Nismo samo pregovarali o rasterećenju republičkog duga već u paketu i za dugove fondova i javnih preduzeća, pojašnjava ministar. Tvrdi da je trenutno najveća potreba za restruktuiranjem u zdravstvenom sektoru ali ne otkriva da li je Vlada bilo šta ispregovarala. Ne treba odustajati od te priče, tvrdi ekonomista Zoran Pavlović – ali mu je jasno zašto je Vlada odjednom okrenula ploču.

“Sasvim je moguće da su određeni planirani prilive koji su do juče bili nemogući, kao što je prodaja ‘Ljubije’, uzeti u razmatranje i kao stranu koja će biti na prihodovnoj finansijskoj strani. Kad na to dodamo i 50 miliona Svjetske banke, to je 150 miliona – dakle, situacija je malo relaksiranija”, kaže ekonomista Zoran Pavlović.

Još u junu prošle godine Vlada Srpske je rekla da su u fazi pronalaska ino partnerima koji bi rasteretio dug Republike. ATV je ljetos objavila da Vlada intenzivno pregovara sa tri partnera – američkim Conick Financial LLC, jednom kineskom bankom i nepoznatom finansijskom institucijom iz Rusije. Uz američki “Meril Linč” koji je spomenuo Milorad Dodik – Zoran Tegeltija za ATV kaže da je Vlada pregovarala sa još četiri partnera, ali bez otkrivanja o kome se radi. To, po svemu sudeći, neće ni biti važno jer, kako sada stoje stvari, dogovor ni sa jednim od njih neće ni biti postignut.