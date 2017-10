Vlada smijenila direktora bolnice u Zvorniku

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je da je Vlada Srpske razrješila dužnosti direktora Bolnice u Zvorniku Milorada Drljevića zbog narušenih međuljudskih odnosa u toj zdravstvenoj ustanovi.

“Direktor Drljević je u proteklom periodu dobro vodio Bolnicu u Zvorniku do unazad nekoliko mjeseci, kada je očigledno iz nekog razloga došlo do poremećenih međuljudskih odnosa”, istakao je Bogdanić.

On je naveo da je to dovelo do toga da je određen broj kolega napustio ovu zdravstvenu ustanovu, ističući da su razne organizacije boračke, sindikalne i druge uputile dopis njemu kao ministru da stanje u Bolnici u Zvorniku nije dobro i da će to dovesti do daljeg kadrovskog osipanja u Bolnici.

“Cijenili smo da ako dođe do toga da ostanemo bez najkvalitetnijeg ljekarskog kadra, iako je Bolnica u Zvorniku stabilna zdravstvena ustanova, može doći i do drugih nesagledivih posljedica”, kaže Bogdanić.

On je rekao da su ocijenili da je pojedinac uvijek manje bitan od cjelokupnog sistema i odlučili da imenuju Jovana Okuku za v.d. direktora ove zdravstvene ustanove.

Bogdanić očekuje da će Drljević nastaviti saradnju i pomoći novom direktoru u vršenju menadžerske dužnosti, da će zajedno nastojati da se isprave devijacije koje su se desile, odnosno da se stanje međuljudskih odnosa u narednom periodu popravi u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banjaluci razriješila je dužnosti direktora Bolnice u Zvorniku Milorada Drljevića i za vršioca dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove imenovala Jovana Okuku.