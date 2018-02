Vlada RS želi da bude žirant za kredite od skoro milijardu maraka

Preporučenom poštom u Narodnu skupštinu stigle su tri odluke o ukupnom zaduženju do 950 miliona maraka.

Vlada zahtjeva da se po hitnom postupku uvrste na dnevni red naredne sjednice, kako bi dobila dozvolu da u ovoj godini izda ukupno 750 miliona maraka garancija. Traži se i dozvola za direktno zaduženje od 100 miliona za restrukturisanje Željeznica i još 100 za završetak auto puta Banja Luka- Doboj. I dok vladajući ne vide ništa sporno, vidno šokirani u opoiziciji najavljuju burnu sjednicu a lider PDP-a čak je i prijetio hapšenjem odmah nakon izbora.Tvrdi da iznos ovolikog zaduženja do sada nije vidio.

“Ovo je za nas šokantno, skandalozno nečuveno, neracionalno i nerazumno.Ljudi koji su ovo predložili su ljudi opasnih namjera. Oni će morati krivično odgovarati jer ovo je opterećenje koje ugrožava budućnost Republike Srpske”, kazao je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

“Oni su opoziciona partija i oni se ponašaju opoziciono.Oni će svaki potez Vlade pa čak i onaj koji bi išao ka tome da imamo blagostanje u ovoj zemlji, naćiće nešto što će im se učiniti kao dobar ugao iza koga će stati i to kritikovati. To se svake godine radi na početku godine zato što smo mi u fazi intenzivnog rasta i razvoja a ima i projekte razvoja za buduće vrijeme”, kaže Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije RS.

Vlada će određivati kome će biti garant za kredite i projekte, a novim zakonom o dugu Skupština određuje samo ukupan iznos garancija. Izmjene zakona tražile su lokalne zajednice pa se predpostavlja da će se dobar dio garancija Vlada izdati upravo za restrukturisanje dugova opština i gradova.Ono što je neuobičajno jeste visina iznosa do 750 miliona u ovoj godini, jer sve izdate garancije do sada ne prelaze 400 miliona. Drugo zaduženje odnosi se na završetak auto puta Banjaluka-Doboj. S obzirom da su za taj projekat već odobrena dva kredita od ukupno 700 miliona , opozcija pita zašto još sto miliona.

“Razlog za to su nepredviđeni fizički uslovi na terenu, možete zamisliti ozbiljnosti. Viša sila, poplave iz 2014. godine i izuzetno nepovoljni klimatski uslovi. Ovo je uvreda za zdrav razum i logiku građana Republike Srpske. Možete li zamisliti bezobrazluka”, komentariše Borenović.

To nije novo zaduženje jer se o njemu priča četiri godine, odgovara ministar saobraćaja. Kaže da je taj kredit odobrio i bh. parlament i Savjet ministara i da ga opozcija nije blokirala.Zato se čudi zašto se sada protive.

“Nije to nikakvo novo zaduženje to je dio kredita koji je neophodan za završetak radova na auto putu od Banjaluke do Dobija ali ta sredstva nisu bila efektivna jer su bila uslovljena usvajanjem Zakona o akcizama”, rekao je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS.

Treća odluka odnosi se na već poznati projekat restrukturisanja Željeznica u kojem bi se broj radnika trebao smanjiti za 1000.Trninić kaže da su i to zaduženje od sto miliona odobrili i Savjetu ministara i bh. Parlamentu.