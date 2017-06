Vlada RS postaje vlasnik Železnica

Željezničari mogu ovjeriti knjižice do kraja maja

Do kraja 2021. godine trebalo bi da bude završen proces restrukturiranja “Železnice Republike Srpske”, koji bi ovo preduzeće učinio samoodrživim i profitabilnim, rečeno je u Banjaluci na predstavljanju usaglašenog plana tog procesa.



Ministarstvo saobraćaja i veza RS, Uprava “Železnica” i Svjetska banka usaglasili su prijedlog plana koji predviđa tri komponente – vlasničku, finansijsku i organizacionu.

Ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić kaže da se vlasnička komponenta odnosi na konverziju duga od oko 130 miliona KM prema Vladi Srpske u kapital, čime bi Vlada postala vlasnik ovog preduzeća. On je naveo da bi “leks specijalisom” bilo regulisano pitanje akcionara koji trenutno imaju 21 odsto udela u kapitalu preduzeća.

– Neophodno je iz kreditnih i sredstava Svetske banke izvršiti i ostale obaveze – oko 44 miliona KM za doprinose i poreze, oko 22 miliona KM prema radnicima, a predviđena je i modernizacija informativnog sistema sa oko četiri miliona KM – naveo je Trninić, dodajući da sredstva Svetske banke iznose oko 50 miliona dolara, ali da će ova banka konačan stav o planu dati u septembru, a nakon toga i Vlada Srpske.

Vršilac dužnosti generalnog direktora “Železnica RS” Dragan Savanović rekao je da u ovom preduzeću trenutno radi oko 3.000 radnika i da je procesom restrukturiranja planirano smanjenje za oko još 1.000. On je objasnio da će do kraja godine biti smanjen broj radnika za oko 500, koliko i do kraja procesa.

SNAŽAN PLAN

Šef Kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Tatjana Proskurjakova rekla je da bi teretni saobraćaj mogao biti konkurentan na evropskom nivou i pokretač privrede Srpske.

– Imamo snažan plan kako da vam pomognemo i ovaj projekat je važan za rad Svjetske banke u BiH. Ovo je prvo restrukturiranje javnog preduzeća u BiH koje podržavamo – istakla je Proskurjakova.

(Novosti)